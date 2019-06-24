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"Українці — захисники Європи": у ПАРЄ росіянам підготували "сюрпризи"

2.3тЧитати матеріал російською

Українська делегація у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) підготувала "подарунки" для делегації з Російської Федерації.

Про це повідомив у ефірі ObozTV народний депутат України від фракції "Народний фронт", віцепрезидент ПАРЄ у 2017-2018 роках Георгій Логвинський.

Коментуючи можливе повернення Росії у ПАРЄ, Логвинський заявив:

"Наша делегація особисто їх усіх чекає. Ми підготували велику кількість "подарунків" для наших російських так званих "колег". Наразі відбувається нарада під головуванням Олега Ляшка, ми проводимо зараз план дій, вже за кілька годин ви почуєте, які подарунки ми зробили росіянам".

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За його словами, члени російської делегації не зможуть почуватися у Страсбурзі комфортно.

"Ми хочемо продемонструвати, що європейська спільнота зобов'язана захистити себе, а найбільші захисники Європи — це саме українці... Ми не допустимо, щоб росіяни могли вільно почуватися європейцями", — запевнив Логвинський.

Росію можуть повернути до складу ПАРЄ

Росію можуть повернути до складу ПАРЄ

twitter.com/PACE_News

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У квітні 2014 року ПАРЄ засудила Росію за анексію Криму і агресію на сході України і ввела санкції проти РФ, позбавивши росіян права голосу. Через це російська делегація припинила участь у роботі ПАРЄ.

  • 17 травня 2019 року Комітет міністрів Ради Європи підтримав позицію, що всі країни-члени, зокрема Росія, повинні голосувати на виборах нового генсека у червні. Україна голосувала проти цього рішення і вважає його ганебним і суперечливим.

  • 24 червня у Страсбурзі стартувала літня сесія ПАРЄ. На ній депутати можуть ухвалити рішення, що призведе до повернення російської делегації.

  • Глава делегації України у ПАРЄ Володимир Ар'єв заявив, що зараз піти на поступки РФ означає прийняти російський шантаж, що може закінчитися істотним підривом довіри до організації.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особа
Георгій Логвинський
Місце
ФранціяСтрасбург
Теги
ПАРЄРосія
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Сюрприз видимо в том что ПАСЕ отказалось обсуждать темы долга и якобы сбитие Россией Боинга. Так это больше сюрприз для щеневмерлыков
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Понч Какес
Понч Какес
Однажды украинскую делегацию охрана уже выкидывала из зала, потом Геращенко истерила перед закрытыми дверями и показательно рвала перед журналистами волосы на своей жирной cpaке. Видимо понравилось. Ну что ж... Повторение - мать учения. Хотя, этих животных уже не выдрессировать, я думаю.
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Опять шароварные позориться будут,что за убогий контингент в этом ПАСЕ,один дегенерат в резиновых перчатках чего стоит.
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