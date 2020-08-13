Українці вважають реальною опозицією до влади партію "Європейська солідарність".

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Центром Разумкова та Центром SOCIS з 21 по 28 липня. На запитання "Хто є реальною опозицією до нової влади" 30,2% назвали партію Порошенка, 27,4% – "Опозиційну платформу – За життя", 10,7% – ВО "Батьківщина", 2,2% – партію "Голос".

Партія Порошенка також лідирує серед політичних сил, які найбільше допомагають у боротьбі з епідемією коронавірусу – так вважають 12,8% українців. 12,5% називають ОПЗЖ, "Слугу народу" – 11,3%, "Батьківщину" – 4,4%, "Голос" – 1,3%, "Українську стратегію Гройсмана" – 1,1%, "Силу і честь", – 1,0%.

Опитування щодо найопозиційнішої партії України socis.kiev.ua

Лише кожен п’ятий вважає, що влада робить все, що може для подолання епідемії коронавірусу (21%). Стільки ж українців (21,2%) переконані, що влада нічого не робить. 46,1% вважають, що влада щось робить, але цього недостатньо.

Якби парламентські вибори відбувалися найближчої неділі, то до Верховної ради пройшли б 5 партій: "Слуга народу" – 25,5% тих, хто визначився і піде на вибори, "ОПЗЖ" – 18,3%, "Європейська солідарність" – 18,1%, "Батьківщина" –10,4%, "Сила і Честь" – 6,5%. Партія "Голос" не долає 5-відсотковий бар’єр і посідає 8 місце, за неї готові голосувати 2,2% українців.

Електоральні вподобання українців socis.kiev.ua

Електоральні вподобання українців socis.kiev.ua

При цьому 64,8% українців вважають, що країна рухається у неправильному напрямку, утричі менше – 21,5% вважають, що країна рухається у правильному напрямку.

64,8% українців вважають, що країна рухається у неправильному напрямку socis.kiev.ua

Основну відповідальність за соціально-економічну ситуацію в країні несе президент Володимир Зеленський – так вважають 40,2% опитаних. 27,4% покладають відповідальність на Уряд, 16,8% – на Верховну Раду, 7,3% – на бізнес та олігархів, 2,1% – на опозицію.

Відповідальність за ситуацію в країні несе президент socis.kiev.ua

Опитування проводилось з 21 по 28 липня 2020 року методом інтерв’ю "face-to-face". Загалом було опитано 4000 респондентів у віці старше 18 років.