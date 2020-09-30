Партія "Європейська солідарність" та її лідер Петро Порошенко є головною опозиційною силою до партії президента Володимира Зеленського "Слуга народу".

Про це свідчать результати опитування, яке провів центр СОЦИС у вересні. Згідно з ними, якби вибори президента відбулися найближчої неділі, серед тих, хто готовий голосувати і визначився, за Зеленського готові проголосувати 30,1%, за Порошенка – 18,9%. За Юрія Бойка – 14%, Ігора Смешка – 8,5%, Юлію Тимошенко – 7,4%.

Якби парламентські вибори відбулися найближчої неділі, за партію "Слуга народу" готові проголосувати 23,3%, за "Європейську солідарність" 18,4%. "Опозиційна платформа – За життя" – 14.3%, "Батьківщина" –8,3%. Інші партії набирають менше 5%.

На запитання "Хто є реальною опозицією до нової влади в Україні?" майже 27% опитаних назвали партію "Європейська солідарність", 24.3% – ОПЗЖ, 9,2% – "Батьківщину", 4,8% – "Голос".

59,9% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються у неправильному напрямку, позитивно курс політики Зеленського оцінюють 23,6% опитаних.

Дослідження проводилось 18-28 вересня 2020 року методом телефонного опитування по всій території України, окрім АР Крим та непідконтрольної частини Донецької та Луганської областей. Загалом було опитано 2000 респондентів у віці старше 18 років. Статистична похибка дослідження не перевищує 2,2%.