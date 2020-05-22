Українці висловилися, чи варто журналістам брати інтерв'ю у терористів: показові результати опитування

Більшість українців вважають, що журналісти можуть брати інтерв'ю у терористів.

Про це свідчать дані опитування в ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером". Згідно з результатами, підтримали ці слова 66,6% опитаних, а проти виступили 33,4%.

На підтвердження цього ведучий програми Савік Шустер навів приклад світової практики.

"Було захоплення заручників у Парижі і коли я дивлюся на паризькому інформаційному каналі, як журналіст бере інтерв'ю у людини, яка захопила цих людей. І батьки захоплених це дивляться. Щоб зрозуміти мотивацію, на що вони готові", – розповів він.

Українці висловилися, чи варто журналістам брати інтерв'ю у терористів Скріншот з відео

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що колишній ватажок терористів "ДНР" Ігор Гіркін і "експрокурорка" Криму Наталія Поклонська під час своїх інтерв'ю Дмитру Гордону підтвердили вчинення багатьох злочинів.

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