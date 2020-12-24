Українці вимагають компетентності та не бачать альтернативи Тимошенко, – експерт

Підсумкова річна соціологія підтверджує висновок місцевих виборів: єдину надію мільйони українців покладають на Юлію Тимошенко і вимагають, аби уряд було переформатовано на основі професіоналізму.

Такий висновок з опитування групи "Рейтинг", яке засвідчило стрімке зростання підтримки "Батьківщини" та падіння довіри до "слуг народу", зробив політичний експерт Дмитро Корнійчук у Facebook.

"І соціологія, і місцеві вибори чітко показали: єдину альтернативу і єдину надію на майбутнє мільйони людей бачать в особі лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко. Вона є саме тим антикризовим менеджером, який спроможний забезпечити швидкий результат. Саме цим пояснюється запит українців на Тимошенко", – вважає аналітик.

На його думку, люди пам’ятають, що лідерка "Батьківщини" на посаді прем’єра з мінімальними втратами впоралася з епідемією та економічною кризою. Водночас і сьогодні лише вона надає владі найдієвіші рецепти боротьби із головними викликами – добивається створення антиковідного фонду, підвищення зарплат для медиків та вчителів, підтримки місцевих бюджетів тощо.

"Професійність та досвідченість Тимошенко – альтернатива безпорадності та некомпетентності нинішнього уряду, які 63% українців вважають причиною кризи в державі", – наголосив експерт.