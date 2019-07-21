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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

Вибори в Раду: скільки місць отримають партії

25.1т Читати матеріал російською

Згідно з даними Національного екзит-полу найбільшу кількість нардепів до парламенту проведе партія Володимира Зеленського "Слуга народу".

Такі ж прогнози дають й інші екзит-поли, проведені на замовлення ТСН, Socis, Центру Разумкова.

Вибори в Раду: скільки місць отримають партії

З огляду на кількість набраних голосів, місця у Верховній Раді розподілилися так:

– "Слуга народу" (43,9%) – 126 місць.

– "Опозиційна платформа – "За життя" (11,5%) – 33 місця.

– "Європейська солідарність" (8,9%) – 26 місць.

– "Батьківщина" (7,6%) – 22 місця.

– "Голос" (6,3%) – 18 місць.

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Зазначимо, що дані екзит-полу не остаточні, тому кількість місць може змінюватися залежно від набраного відсотка голосів. Наприклад, у всеукраїнського екзит-пол "ТСН" дані відрізняються на декілька відсотків.

Вибори в Раду: скільки місць отримають партії

ТСН

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL 21 липня 2019 в Україні пройшли позачергові вибори до Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися по всій території України о 8:00 і закрилися для підрахунку голосів о 20:00.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна
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Масленко Валентин
Масленко Валентин
А ТЕПЕРЬ ВОЛОДИ, ДАВИТЕ СВИДОМУЮ ЖДОВСКУЮ ПАДАЛЬ!))
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Grich Lara
Grich Lara
Масленко Валентин, ти що,хлопче,перепив,що пропонуєш перезиденту давити самого себе
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