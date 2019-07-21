Вибори в Раду: скільки місць отримають партії

Згідно з даними Національного екзит-полу найбільшу кількість нардепів до парламенту проведе партія Володимира Зеленського "Слуга народу".

Такі ж прогнози дають й інші екзит-поли, проведені на замовлення ТСН, Socis, Центру Разумкова.

З огляду на кількість набраних голосів, місця у Верховній Раді розподілилися так:

– "Слуга народу" (43,9%) – 126 місць.

– "Опозиційна платформа – "За життя" (11,5%) – 33 місця.

– "Європейська солідарність" (8,9%) – 26 місць.

– "Батьківщина" (7,6%) – 22 місця.

– "Голос" (6,3%) – 18 місць.

Зазначимо, що дані екзит-полу не остаточні, тому кількість місць може змінюватися залежно від набраного відсотка голосів. Наприклад, у всеукраїнського екзит-пол "ТСН" дані відрізняються на декілька відсотків.

ТСН

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL 21 липня 2019 в Україні пройшли позачергові вибори до Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися по всій території України о 8:00 і закрилися для підрахунку голосів о 20:00.

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