Кожен українець – депутат? Як Зеленський пропонує передати владу народу

Президент України Володимир Зеленський вніс законопроєкт про народовладдя. Він передбачає право українців пропонувати свої законопроєкти і прямо впливати на рішення Верховної Ради. Щоправда, як це зробити – поки невідомо.

Про що мова – з'ясовував OBOZREVATEL.

Що зміниться?

29 серпня у парламенті зареєстровано проєкт закону 1015, авторства Володимира Зеленського.

Він передбачає внесення змін до Конституції України, а саме до статті 93, яка чітко прописує, хто має право пропонувати законопроєкти;

Йдеться про те, щоб дати право "народу" вносити проєкти на розгляд Верховної Ради;

Ідея у пояснювальній записці аргументується так: "Ухвалення та затвердження законопроєкту у поданій редакції забезпечить системність, повноту, чіткість і несуперечливість конституційного регулювання суспільних відносин";

У коментарі OBOZREVATEL народний депутат від "Слуги народу" Олександр Корнієнко пояснив, що законопроєкт вносить лише зміни до Конституції, але конкретно не прописує механізм. Там буде окремо зазначено, що і як пройде реєстрацію у парламенті. Також Корнієнко наголосив, що може бути використаний підхід з електронним збором підписів за той чи інший проєкт закону;

Окремі нюанси майбутнього народовладдя українців OBOZREVATEL розповів і народний депутат від СН Микола Стефанчук. "Це не означає, що одна людина буде суб'єктом законодавчої ініціативи. Проведемо глибокий аналіз, щоб виділити ту мінімальну кількість українців, які стануть суб'єктом".

Яка вигода українцям?

Якщо ідея з народовладдям буде підтримана на всіх етапах, то кожен повнолітній громадянин зможе пропонувати свої ідеї парламентарям.

Це можна буде зробити як самостійно (подати) чи просто підтримати те, що вже опубліковане. Якщо ініціатива набере необхідну підтримку, народні депутати просто зобов'язані її розглянути на засіданні у парламенті.

Автор ідеї Володимир Зеленський

Що є зараз?

У чинній Конституції є кілька суб'єктів, які можуть подавати законопроєкти;

Це президент, Кабінет міністрів і народні депутати. Раніше у нормах Основного закону із правом ініціативи був і Національний банк України;

Українці ж не можуть вносити свої проєкти законів. Вони можуть це зробити лише через народних депутатів, які оформлюють авторство ідеї на себе, вказуючи реальних авторів у графі "авторський склад";

Які мінуси і плюси?

Один із головних мінусів ідеї з народовладдям – відсутність розуміння як і навіщо це працюватиме. Поки точно невідомо, як саме "народ" вноситиме законопроєкти. "Слуги народу" обіцяють найближчим часом внести детальніший проєкт закону.

Логічно припустити, що кожен українець не отримає права подавати закони. Адже в такому разі за тиждень у парламенті набереться сотні тисяч різних ідей. Це миттєво паралізує роботу парламенту.

Можливо, право ініціативи отримають ті законопроєкти, які наберуть певну кількість підписів, або будуть підтримані громадськими організаціями. Про це зокрема говорять і народні депутати.

Цікавий факт

Країною народовладдя вважається Швейцарія. Саме цій державі вдалося зберегти елементи прямої демократії та злагоджену роботу органів влади. У місцевому парламенті існує два типи референдумів, які прямо пов'язані з інструментами ухвалення законів. Як пише "Спільнота договору", це:

Обов'язковий – (при ухваленні парламентом рішень зі списку, зазначеного у Конституції або з ініціативи народу щодо перегляду Конституції за наявності 100 тис. підписів);

Факультативний – (з ініціативи парламенту, або 8 кантонів або 50 тис. громадян) щодо перегляду будь-яких рішень державної влади (крім змін до Конституції) та міжнародно-правових договорів, а також з питань уніфікації законодавства.

Отже, у разі ухвалення певних рішень парламентом (наприклад термінових законів), процедура обов'язкового національного референдуму запускається автоматично. Беручи новий закон, парламент може сам ініціювати референдум, не чекаючи на народну ініціативу, що найчастіше і відбувається.

OBOZREVATEL продовжує розповідати про "Реформи Зеленського", їхні позитивні сторони і ризики. Детальніше про те, як наше життя хоче змінити нова влада, читайте тут.

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