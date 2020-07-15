Українці розповіли, кого бачать президентом та які партії пройшли б у Раду

Олексій Тітофф Політика 15:45, 15.07.2020 Оновлено: 16:14, 15.07.2020

За чинного президента Володимира Зеленського проголосували б 37% українців, якби вибори нового глави держави відбулися найближчим часом.

Про це говорять дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва.

На другому місці опинився нардеп, співголова фракції ОПЗЖ Юрій Бойко – 17%. Далі українці так віддали б свої голоси: п'ятий президент, глава "Європейської солідарності" Петро Порошенко – 15%, Юлія Тимошенко – 8%. Ігор Смешко – 4,5%, Анатолій Гриценко – 3%, Олег Ляшко і Руслан Кошулинський – по 2%, Олександр Вілкул – 1%.

Також українці відповіли, що на можливих виборах до Верховної Ради віддали більшість голосів за партію "Слуга народу" – 34%, за "Опозиційну платформу – За життя" – 19%, "Європейську солідарність" – 15%, за ВО "Батьківщіна " – 8%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спікер ВР Дмитро Разумков назвав "винних" у падінні рейтингу президента Володимира Зеленського.

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