Українці розповіли, кого бачать президентом та які партії пройшли б у Раду

За чинного президента Володимира Зеленського проголосували б 37% українців, якби вибори нового глави держави відбулися найближчим часом.

Про це говорять дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва.

На другому місці опинився нардеп, співголова фракції ОПЗЖ Юрій Бойко – 17%. Далі українці так віддали б свої голоси: п'ятий президент, глава "Європейської солідарності" Петро Порошенко – 15%, Юлія Тимошенко – 8%. Ігор Смешко – 4,5%, Анатолій Гриценко – 3%, Олег Ляшко і Руслан Кошулинський – по 2%, Олександр Вілкул – 1%.

Також українці відповіли, що на можливих виборах до Верховної Ради віддали більшість голосів за партію "Слуга народу" – 34%, за "Опозиційну платформу – За життя" – 19%, "Європейську солідарність" – 15%, за ВО "Батьківщіна " – 8%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спікер ВР Дмитро Разумков назвав "винних" у падінні рейтингу президента Володимира Зеленського.