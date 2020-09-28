Українці розкритикували заяву Швеції в ООН про загрозу РФ на 7-й рік війни

Українці критично відреагували на слова прем'єр-міністра Швеції Стефана Левена на Генасамблеї ООН про загрозу глобальній безпеці через незаконну анексію Росією Криму та її агресію на сході України.

У коментарях під матеріалом щодо його заяви на сторінці OBOZREVATEL у Facebook люди нагадали, що російська агресія в країні триває сьомий рік, а деякі іноземні політики заговорили про загрозу з боку РФ тільки зараз. Загалом пост зібрав понад 2 тисячі лайків, більш ніж 200 репостів і майже пів сотні коментарів.

Зокрема, користувачі мережі поцікавилися, мовляв, якщо в Швеції тільки зараз зрозуміли дії країни-агресора та її лідера, то скільки ж часу знадобиться, аби там розгледіли цю небезпеку в себе. Адже, на думку українців, не можна думати, що "Путін зупиниться в Україні".

Скриншот посту. Facebook Obozrevatel

"Та ви що?! Щось 6 років нічого не загрожувало, з 14-го", "Пішов 7-й рік розмов", "А в чиємусь "мозку" війна вже закінчилася", "Росію треба знищити", "Це розуміє усе цивілізоване людство... Закони повинні виконуватися. Тільки Мінські домовленості мають відносне відношення до справедливих законів", – коментують люди.

Інші зазначили, що хоч подібні заяви й звучать запізно, все таки добре, що Швеція підтримує Україну.

"Здається це – "Європейський порядок у контексті безпеки має виконуватися, а не переглядатися" – найвлучніше висловлювання стосовно того, що відбувається. Точніше, стосовно того що не відбувається, а відбуватися мало б", "Вже завтра нас підтримають інші члени ЄС. Росія побачить, що ми не одні", – констатують українці.

Реакція користувачів мережі на слова Стефана Левана. Facebook Obozrevatel

Реакція користувачів мережі на слова прем’єра Швеції Facebook Obozrevatel

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр Королівства Швеція Стефан Левен заявив, що незаконна анексія Росією Криму та її агресія на сході України загрожують глобальній безпеці. За його словами, дії РФ є серйозними порушеннями міжнародного права, також він анонсував роботу в Організації з безпеки та співпраці в Європі над врегулюванням конфліктів.