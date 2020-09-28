Українці розкритикували заяву Швеції в ООН про загрозу РФ на 7-й рік війни

Українці критично відреагували на слова прем'єр-міністра Швеції Стефана Левена на Генасамблеї ООН про загрозу глобальній безпеці через незаконну анексію Росією Криму та її агресію на сході України.

У коментарях під матеріалом щодо його заяви на сторінці OBOZREVATEL у Facebook люди нагадали, що російська агресія в країні триває сьомий рік, а деякі іноземні політики заговорили про загрозу з боку РФ тільки зараз. Загалом пост зібрав понад 2 тисячі лайків, більш ніж 200 репостів і майже пів сотні коментарів.

Зокрема, користувачі мережі поцікавилися, мовляв, якщо в Швеції тільки зараз зрозуміли дії країни-агресора та її лідера, то скільки ж часу знадобиться, аби там розгледіли цю небезпеку в себе. Адже, на думку українців, не можна думати, що "Путін зупиниться в Україні".

"Та ви що?! Щось 6 років нічого не загрожувало, з 14-го", "Пішов 7-й рік розмов", "А в чиємусь "мозку" війна вже закінчилася", "Росію треба знищити", "Це розуміє усе цивілізоване людство... Закони повинні виконуватися. Тільки Мінські домовленості мають відносне відношення до справедливих законів", – коментують люди.

Інші зазначили, що хоч подібні заяви й звучать запізно, все таки добре, що Швеція підтримує Україну.

"Здається це – "Європейський порядок у контексті безпеки має виконуватися, а не переглядатися" – найвлучніше висловлювання стосовно того, що відбувається. Точніше, стосовно того що не відбувається, а відбуватися мало б", "Вже завтра нас підтримають інші члени ЄС. Росія побачить, що ми не одні", – констатують українці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр Королівства Швеція Стефан Левен заявив, що незаконна анексія Росією Криму та її агресія на сході України загрожують глобальній безпеці. За його словами, дії РФ є серйозними порушеннями міжнародного права, також він анонсував роботу в Організації з безпеки та співпраці в Європі над врегулюванням конфліктів.