Українці розкритикували законопроєкт Зеленського про звільнення всіх суддів КСУ

Користувачі соціальних мереж розкритикували законопроект президента України Володимира Зеленського про звільнення всіх суддів Конституційного суду.

У коментарях під відповідним постом на сторінці OBOZREVATEL у Facebook розгорілася дискусія про конституційність даного документа.

"Своїх 6 суддів, призначених по квоті президента, може розпускати. А от 12 інших, призначених Верховною Радою та З'їздом суддів – не в його компетенції. І рішення КС – остаточні, оскарженню не підлягають і є обов'язковими до виконання (розділ ХІІ Конституції України, яку Зеленський ніколи не читав)", – пояснив один з користувачів.

"А про Конституцію він щось чув? Може хоча б погортав її. Там є розділ "Конституційний суд України", "А це законно? Звільняти суддів в такий спосіб, чи вони потім відновляться на роботі і держава ще їм сплатить кошти", – пишуть інші.

"Був би справжнім юристом, невідкладно подав би до ВР новий закон з незначними змінами, який, впевнений, також швидко і проголосували б", – запропонував читач.

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