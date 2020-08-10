Українці розкритикували Ляшка за привітання Лукашенка із "заслуженою перемогою"

Народний депутат V-VIII скликань, лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко достроково привітав Олександра Лукашенка з перемогою на виборах президента Білорусі

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter. На думку "радикала", перемога Лукашенка заслужена. Також він закликав припинити силове протистояння.

"Вітаю Олександра Лукашенка із заслуженою перемогою на президентських виборах. Зараз найважливіше – припинити силове протистояння, не дати проливати кров, щоб не підірвати братську Білорусь зсередини, щоб вона ніколи не стала плацдармом для російської агресії проти України", – написав Ляшко.

Разом з тим, Ляшко у своєму пості не згадав про застосування силовиками спецзасобів, жорстокі затримання, про постраждалих протестуючих і про загиблого в результаті наїзду автозаку.

У коментарях українці висловили обурення заявою політика і пообіцяли відписатися від його сторінки.

"Що ви пишете, подивіться що ОМОН з людьми робить!", "У вас каша замість мізків, не дозволяйте собі відкривати рот", "Яка лицемірна брехня, а не перемога!", "Можна просто визнати офіційні результати, але називати цю перемогою "заслуженою" може лише дол***б", "Обов'язково зроблю скріншот цього привітання! Буде чим потім тикати в мордяку", "Як можна було підтримати сфальсифіковані вибори! Просто жах!", – пишуть в мережі.

Відзначимо, що після критики, Ляшко видалив пост із соціальної мережі.

Нагадаємо, раніше свою підтримку Лукашенку висловив нардеп фракції "Слуга народу" Євген Шевченко.

Twitter Олега Ляшка

Twitter Олега Ляшка

Twitter Олега Ляшка

Twitter Олега Ляшка

Twitter Олега Ляшка

Twitter Олега Ляшка

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