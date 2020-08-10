Українці розкритикували Ляшка за привітання Лукашенка із "заслуженою перемогою"
Народний депутат V-VIII скликань, лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко достроково привітав Олександра Лукашенка з перемогою на виборах президента Білорусі
Про це він написав на своїй сторінці в Twitter. На думку "радикала", перемога Лукашенка заслужена. Також він закликав припинити силове протистояння.
"Вітаю Олександра Лукашенка із заслуженою перемогою на президентських виборах. Зараз найважливіше – припинити силове протистояння, не дати проливати кров, щоб не підірвати братську Білорусь зсередини, щоб вона ніколи не стала плацдармом для російської агресії проти України", – написав Ляшко.
Разом з тим, Ляшко у своєму пості не згадав про застосування силовиками спецзасобів, жорстокі затримання, про постраждалих протестуючих і про загиблого в результаті наїзду автозаку.
У коментарях українці висловили обурення заявою політика і пообіцяли відписатися від його сторінки.
"Що ви пишете, подивіться що ОМОН з людьми робить!", "У вас каша замість мізків, не дозволяйте собі відкривати рот", "Яка лицемірна брехня, а не перемога!", "Можна просто визнати офіційні результати, але називати цю перемогою "заслуженою" може лише дол***б", "Обов'язково зроблю скріншот цього привітання! Буде чим потім тикати в мордяку", "Як можна було підтримати сфальсифіковані вибори! Просто жах!", – пишуть в мережі.
Відзначимо, що після критики, Ляшко видалив пост із соціальної мережі.
Нагадаємо, раніше свою підтримку Лукашенку висловив нардеп фракції "Слуга народу" Євген Шевченко.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
за попередніми даними Центральної виборчої комісії Білорусі, на президентських виборах переміг чинний глава держави Олександр Лукашенко.
Разом з тим, його головна конкурентка Світлана Тіхановска повідомила, що впевнена у своїй перемозі.
Увечері по всій Білорусі спалахнули протести. Під час розгону мітингувальників силовики стріляли гумовими кулями. Трьох поранених забрала "швидка". Також ОМОН застосовував світло-шумові гранати. Один з демонстрантів загинув.
У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі визнали, що правоохоронці застосовували спецзасоби проти учасників протестних акцій у Мінську.
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