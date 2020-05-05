Українці розгромили Тимошенка за звіт Офісу президента про схему із "Мрією"
Заступник голови Офісу президента України і секретар координаційної ради з протидії COVID-19 Кирило Тимошенко розлютив українців звітом про скандальні поставки медичного обладнання та препаратів у країну.
Він оприлюднив добірку слайдів із конкретними сумами на особистій сторінці у Facebook і запевнив, що всі привезені товари нібито були закуплені соціально відповідальним бізнесом для допомоги лікарням.
"Фондом при Офісі президента були закуплені засоби захисту для лікарів та інше медичне обладнання. Все це передано в лікарні в кожному куточку країни. Фонд оперував позабюджетними коштами, які були надані бізнесом. Крім цього, Офіс президента допомагав відповідальному бізнесу доправити вантажі, які вони закупили самі та передавали в лікарні: ПЛР-тести, респіратори, костюми захисту тощо", – написав Тимошенко.
Згідно з оприлюдненою ним статистикою, бюджет Фонду ліквідації наслідків COVID-19 при Офісі президента нібито склав 374 620 348,32 грн. З них українські постачальники отримали 155,5 млн грн (12 компаній), а іноземні – 182,6 млн грн (7 компаній)
Із зазначеної загальної суми 33,6 млн грн були витрачені на авіадоставку і 286 тис. грн – на митне оформлення, логістику і транспортні послуги. Також Тимошенко заявив, що всього для перевезення медтоварів було здійснено 21 рейс, 9 із яких оплатив Фонд.
Однак у коментарях під звітом заступника голови ОПУ українці жорстко розгромили його, дорікнувши озвучуванням брехливої інформації та маніпуляцією.
"А є такий же звіт, скільки держава витратила грошей з бюджету, а не волонтерських грошей? І ще, люди хочуть знати, хто насправді рятує країну. Можна озвучити ці компанії та меценатів, ми з радістю подякуємо їм", "Янукович свята людина проти вас", "Що саме ви зробили як влада країни? Допомогли стати багатшими декільком компаніям за кордоном?" – обурюються люди.
"А відосик буде?", "Адміністрація Януковича так само починала, із соціально відповідального бізнесу!", "Кириле Тимошенку! Навіщо ви так прямолінійно брешете? Ви вчора на "Свободі слова" розповідали так красиво, що привезли маски на державних літаках для аптек, для народу!", "Слайдики пішли. Засновникам фонду показуйте їх", – не вщухають обурення в обговоренні під дописом.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
журналісти дізналися, що керівництво ОПУ в розпал карантину займається контрабандою товарів медичного та іншого обладнання на чартерних рейсах із Китаю.
Операція отримала назву "Баум" – на честь бізнесмена Бориса Баума, претендента на посаду голови нової Комісії з регулювання азартних ігор в Україні. Саме він стоїть за цими схемами разом із Кирилом Тимошенком, заступником голови Офісу президента України.
Пізніше журналістка Світлана Крюкова повідомила, що Баум отримав українське громадянство завдяки Тимошенку.
У мережі опубліковані документи про гуманітарні рейси з Китаю в Україну, частина товарів у яких виявилася комерційного призначення. Але таке перевезення не може здійснюватися дипломатичними каналами.
Публікації про спекулятивні угоди Офісу президента, на нашу думку, стали причиною найбільшої в історії OBOZREVATEL DDoS-атаки на нашу редакцію.
У розпал атаки новоспечений власник українського паспорта Баум написав повідомлення і переказав "вітання" голові редакційної ради OBOZREVATEL Михайлу Бродському. Це можна сприйняти як його розправу за публікацію викривальних матеріалів.
Що стосується Кирила Тимошенка, то про його причетність заявив і альтернативний Telegram-канал "Темний лицар". На кібератаки заступник голови ОПУ нібито витратив особисті гроші.
2 травня кіберполіція України прийняла заяву редакції про найсильнішу хакерську атаку за весь час існування видання.
4 травня на закритій зустрічі зі ЗМІ Тимошенко виправдав Баума, заявивши, що він входить до групи людей при ОПУ, яка бореться з епідемією COVID-19 в Україні. Російський бізнесмен нібито працює на волонтерських засадах.