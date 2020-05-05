Заступник голови Офісу президента України і секретар координаційної ради з протидії COVID-19 Кирило Тимошенко розлютив українців звітом про скандальні поставки медичного обладнання та препаратів у країну.

Він оприлюднив добірку слайдів із конкретними сумами на особистій сторінці у Facebook і запевнив, що всі привезені товари нібито були закуплені соціально відповідальним бізнесом для допомоги лікарням.

Звіт ОПУ про витрати Фонду боротьби з коронавірусом Facebook Кирила Тимошенка

Звіт ОПУ про витрати Фонду боротьби з коронавірусом Facebook Кирила Тимошенка

"Фондом при Офісі президента були закуплені засоби захисту для лікарів та інше медичне обладнання. Все це передано в лікарні в кожному куточку країни. Фонд оперував позабюджетними коштами, які були надані бізнесом. Крім цього, Офіс президента допомагав відповідальному бізнесу доправити вантажі, які вони закупили самі та передавали в лікарні: ПЛР-тести, респіратори, костюми захисту тощо", – написав Тимошенко.

Звіт ОПУ про витрати Фонду боротьби з коронавірусом Facebook Кирила Тимошенка

Кирило Тимошенко LIGA.net

Згідно з оприлюдненою ним статистикою, бюджет Фонду ліквідації наслідків COVID-19 при Офісі президента нібито склав 374 620 348,32 грн. З них українські постачальники отримали 155,5 млн грн (12 компаній), а іноземні – 182,6 млн грн (7 компаній)

Із зазначеної загальної суми 33,6 млн грн були витрачені на авіадоставку і 286 тис. грн – на митне оформлення, логістику і транспортні послуги. Також Тимошенко заявив, що всього для перевезення медтоварів було здійснено 21 рейс, 9 із яких оплатив Фонд.

Звіт ОПУ про витрати Фонду боротьби з коронавірусом Facebook Кирила Тимошенка

Звіт ОПУ про витрати Фонду боротьби з коронавірусом Facebook Кирила Тимошенка

Звіт ОПУ про витрати Фонду боротьби з коронавірусом Facebook Кирила Тимошенка

Однак у коментарях під звітом заступника голови ОПУ українці жорстко розгромили його, дорікнувши озвучуванням брехливої інформації та маніпуляцією.

"А є такий же звіт, скільки держава витратила грошей з бюджету, а не волонтерських грошей? І ще, люди хочуть знати, хто насправді рятує країну. Можна озвучити ці компанії та меценатів, ми з радістю подякуємо їм", "Янукович свята людина проти вас", "Що саме ви зробили як влада країни? Допомогли стати багатшими декільком компаніям за кордоном?" – обурюються люди.

"А відосик буде?", "Адміністрація Януковича так само починала, із соціально відповідального бізнесу!", "Кириле Тимошенку! Навіщо ви так прямолінійно брешете? Ви вчора на "Свободі слова" розповідали так красиво, що привезли маски на державних літаках для аптек, для народу!", "Слайдики пішли. Засновникам фонду показуйте їх", – не вщухають обурення в обговоренні під дописом.

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