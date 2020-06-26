Українці розділилися через перший рік Зеленського: з'явилися результати опитування

Майже 37% українців оцінили перший рік президентства Володимира Зеленського як "добре" або "дуже добре".

Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром Разумкова в квітні 2020 року. 33,7% опитаних оцінили роботу Зеленського як "не погано і не добре", а 27,6% – як "досить погано" або "дуже погано".

У квітні 50% українців вважали, що президент захищає загальнонаціональні інтереси, а 33,1% – що він захищає власні інтереси і інтереси свого політичного оточення.

При оцінці виконання президентом передвиборних обіцянок, найчастіше (більшість або відносна більшість) відзначали, що вони не виконані:

71,5% вважали, що зовсім не виконана обіцянка відсторонення олігархів від впливу на політику,

70% – про створення нових робочих місць,

63% – про встановлення миру на сході України,

62% – про боротьбу з корупцією,

62% – про впровадження реального народовладдя (в тому числі через референдуми),

56% – про зниження комунальних тарифів,

54% – про детінізацію економіки, легалізацію доходів,

53% – про підвищення пенсій,

50% – про забезпечення лікарень і шкіл фінансуванням і сучасним обладнанням,

47% – про підвищення зарплат педагогам і медикам,

46% – про недопущення тиску на бізнес правоохоронців.

При цьому 52% вважали, що частково виконано обіцянку оновлення влади, а 15% – що її повністю виконано. 44,4% вважали, що частково або повністю виконано обіцянку будівництва доріг за європейськими стандартами, 46% – що її зовсім не виконано.

3,5% опитаних в квітні вважали, що за період свого перебування на посаді президента Зеленський повністю виконає передвиборчі обіцянки, 32,7% – що він виконає більшу частину своїх обіцянок, 30,7% – що виконає меншу частину обіцянок, 25,2 % – що практично не виконає їх.

Крім того, 37,7% респондентів оцінювали нову владу краще, ніж попередню. 38,6% вважали, що нинішня влада нічим суттєво не відрізняється від попередньої, а 15,6% – що вона гірша за попередню.

62,7% українців вважали, що влада намагається поліпшити ситуацію в країні, але їй це поки в основному не вдається зробити, 25,2% – що влада лише імітує зусилля, і тільки 8,7% відзначили вдалі дії влади.

42,3% опитаних зазначили в квітні, що загальна ситуація в Україні за останній рік погіршилася, 33,2% – що вона не змінилася, а 15,2% – що вона покращилася.

Дослідження проводилося з 24 по 29 квітня методом телефонного інтерв'ю. Було опитано 2056 респондентів у віці від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму і окупованих територій Донецької і Луганської областей. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними КМІС, за останні тижні електоральний рейтинг Володимира Зеленського опустився до рівня менше 40%. Так, соціологічні виміри в травні свідчать про падіння рейтингу глави держави на 5%.