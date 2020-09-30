Українці – про заяви Фокіна щодо Донбасу: нехай повторить це сім'ям загиблих

Українське суспільство глибоко обурили слова заступника голови української делегації в ТКГ Вітольда Фокіна про те, що він нібито не бачить ніяких доказів війни Росії проти України на Донбасі.

У Facebook здійнялася ціла хвиля критики проти скандального політика, і люди зазначили, що Фокін повинен нести відповідальність за свою позицію.

"Я би попросила його це повторити в залі з родичами загиблих. І двері зачинила б ззовні", "Фокін – зрадник. Зареєструвати проти нього кримінальне провадження", "Перший раз пошкодував, що на комітеті не було ноги Парасюка", – пишуть люди.

"Відповідати за нього повинен той, хто його привів", "Мерзотники ті, хто довірив цьому нафталіну представляти інтереси України", "Може, Фокіну вже таки пора сидіти на нарах за держзраду, а не в ТКГ?!", "Відвезти в ООС і мордою ткнути в укрепбарикади і танки зашифровані! Але ж це собака і так все знає", – обурюються українці.

"Те, про що я пишу від початку розмов про призначення "Машкиного діда" до ТКГ: старого маразматика увіпхнули туди для озвучування абсолютно неприйнятних тез. Тому що в разі сильного невдоволення все просто списується на маразм Фокіна: "Не зважайте, дідусь не в собі". А щось може і пройти – як "компромісна позиція" і "свідчення прагнення до миру", – додав політтехнолог Олексій Голобуцький.

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