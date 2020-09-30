Українці – про заяви Фокіна щодо Донбасу: нехай повторить це сім'ям загиблих

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Політика
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Вітольд Фокін заявив, що не бачить війни між Росією і Україною

Українське суспільство глибоко обурили слова заступника голови української делегації в ТКГ Вітольда Фокіна про те, що він нібито не бачить ніяких доказів війни Росії проти України на Донбасі.

У Facebook здійнялася ціла хвиля критики проти скандального політика, і люди зазначили, що Фокін повинен нести відповідальність за свою позицію.

"Я би попросила його це повторити в залі з родичами загиблих. І двері зачинила б ззовні", "Фокін – зрадник. Зареєструвати проти нього кримінальне провадження", "Перший раз пошкодував, що на комітеті не було ноги Парасюка", – пишуть люди.

критика Фокіна

критика Фокіна

"Відповідати за нього повинен той, хто його привів", "Мерзотники ті, хто довірив цьому нафталіну представляти інтереси України", "Може, Фокіну вже таки пора сидіти на нарах за держзраду, а не в ТКГ?!", "Відвезти в ООС і мордою ткнути в укрепбарикади і танки зашифровані! Але ж це собака і так все знає", – обурюються українці.

критика Фокіна

критика Фокіна

критика Фокіна

"Те, про що я пишу від початку розмов про призначення "Машкиного діда" до ТКГ: старого маразматика увіпхнули туди для озвучування абсолютно неприйнятних тез. Тому що в разі сильного невдоволення все просто списується на маразм Фокіна: "Не зважайте, дідусь не в собі". А щось може і пройти – як "компромісна позиція" і "свідчення прагнення до миру", – додав політтехнолог Олексій Голобуцький.

критика Фокіна

Фотожаба на скандальні висловлювання Фокіна.
Фокіна піддали жорсткій критиці за невизнання війни Росії проти України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

УкраїнаРосійсько-український конфліктВійна на ДонбасіТристороння контактна групаВітольд ФокінОлексій Голобуцький