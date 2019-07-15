"Українці повинні здатися!" Портников вказав на нюанс у відносинах із Росією і Заходом

Українці повинні зрозуміти, що ідеальної Європи не існує, а якщо вони хочуть, щоб їх полюбили – треба просто здатися або зникнути.

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников у блозі для "Деталей". За його словами, це стало очевидно після повернення російської делегації в ПАРЄ без будь-яких умов, а також вироку невинному громадянину України та Італії Віталію Марківу, якого звинувачують у причетності до смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в зоні бойових дій на Донбасі.

Портников підкреслив, що з цими подіями прийшло усвідомлення, що за перемогу в європейських інституціях потрібно запекло боротися, і що в Європі дуже часто винними називають не тих, хто нападає, а тих, хто захищає свою країну. "Українці повинні, нарешті, переміститися в реальний світ і зрозуміти, що ніякої ідеальної Європи не існує", – написав журналіст.

"Якщо українці хочуть, щоб їх раптом всі полюбили – вони просто повинні здатися, а ще краще – просто зникнути", – додав він.

Віталій Портников Replyua.net

Портников зазначив, що українці тільки після 2014 року почали порівнювати свою країну з Ізраїлем, і наголосив, що якби вони цікавилися відносинами європейського правосуддя і єврейської держави до цього, то знали б не про одну несправедливу справу західних судів.

"А чому? Правосуддя? Або це все ж таки роздратування з приводу того, що Ізраїль існує і обороняється, не дає можливості багатьом європейцям налагодити ті благополучні відносини з арабським світом, які приносять надзвичайні прибутки? Змушує весь час займатися кризою на Близькому Сході – а ось не було б такої держави, не було б і такої кризи..." – написав він.

На думку журналіста, Україна опинилася в дуже схожій ситуації. Тільки замість арабського світу – Росія, з якою "дуже хочеться дружити і торгувати".

"Опір і саме існування України цьому заважає, змушує займатися черговою кризою, якої просто не було б, якби Україна капітулювала", – підкреслив Портников.

Він зазначив, що саме тут починає працювати просте і вічне правило: за свою гідність і за своїх захисників доведеться битися з відкритими очима, навіть із тими, на чию підтримку розраховуєш, і не чекати любові від союзників.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Портников передбачив крах режиму Путіна. Також журналіст розповів, коли закінчиться війна Росії з Україною.

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