Українці поскаржилися в поліцію на опитування Зеленського

У поліцію Волинської області надійшла скарга від громадян на незаконність проведення опитування, ініційованого президентом Володимиром Зеленським.

Про це сказав голова Національної поліції Ігор Клименко на брифінгу в Києві, передає "Інтерфакс-Україна". Він додав, що у столиці перевернули урну з листочками опитування.

"Будь-які хуліганські спроби, спроби вплинути на оперативну ситуацію, спроби погроз нашим громадянам поліція буде припиняти", – сказав він.

Він додав, що в Києві на Подолі вже перевернули одну з урн разом з листочками опитування.

Відповідаючи на питання про те, чи є скарги від українців на проведення самого опитування, Клименко сказав: "Так, вони починають надходити".

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що опитування, які проводяться поза виборчою дільницею після голосування, зокрема екзит-поли, не є такими, що суперечать закону України.

"Опитування поза виборчою дільницею не порушує Закон України, оскільки, не ідентифікує особу, так як це потрібно в бюлетені, не розкриває персональних даних. Крім того, громадяни за бажанням можуть брати або не брати участь в опитуваннях, це не є обов'язковим", – зазначив Аваков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в неділю, 25 жовтня, розпочалося всеукраїнське опитування, яке ініціював президент України Володимир Зеленський. Воно проходить паралельно з голосуванням на місцевих виборах.

При цьому на деяких виборчих дільницях опитування не стартувало вчасно через відсутність волонтерів.