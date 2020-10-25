Українці поскаржилися в поліцію на опитування Зеленського

Валентина Гембарська Політика 11:58, 25.10.2020 Оновлено: 12:37, 25.10.2020

У поліцію Волинської області надійшла скарга від громадян на незаконність проведення опитування, ініційованого президентом Володимиром Зеленським.

Про це сказав голова Національної поліції Ігор Клименко на брифінгу в Києві, передає "Інтерфакс-Україна". Він додав, що у столиці перевернули урну з листочками опитування.

"Будь-які хуліганські спроби, спроби вплинути на оперативну ситуацію, спроби погроз нашим громадянам поліція буде припиняти", – сказав він.

Він додав, що в Києві на Подолі вже перевернули одну з урн разом з листочками опитування.

Відповідаючи на питання про те, чи є скарги від українців на проведення самого опитування, Клименко сказав: "Так, вони починають надходити".

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що опитування, які проводяться поза виборчою дільницею після голосування, зокрема екзит-поли, не є такими, що суперечать закону України.

"Опитування поза виборчою дільницею не порушує Закон України, оскільки, не ідентифікує особу, так як це потрібно в бюлетені, не розкриває персональних даних. Крім того, громадяни за бажанням можуть брати або не брати участь в опитуваннях, це не є обов'язковим", – зазначив Аваков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в неділю, 25 жовтня, розпочалося всеукраїнське опитування, яке ініціював президент України Володимир Зеленський. Воно проходить паралельно з голосуванням на місцевих виборах.

При цьому на деяких виборчих дільницях опитування не стартувало вчасно через відсутність волонтерів.

Коментувати
Політика

Дивіться також

ЦВК пояснила, як заповнювати бюлетень на місцевих виборах. Відеоінструкція

Кличко заразився коронавірусом

Турчинов – про опитування Зеленського: треба документувати злочин і викликати поліцію

Друга карабаська - документальний фільм

Арахамія знайшов у машині "жучок" для стеження. Фото