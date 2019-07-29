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"Українці не здадуться, це у них в крові!" Кікабідзе звинуватив Росію в окупації Криму

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Легендарний радянський актор і співак грузинського походження Вахтанг Кікабідзе назвав Крим територією України, а Росію – окупантом.

Гучну заяву він зробив в інтерв'ю Крим.Реаліі. За словами співака, ніякої історичної справедливості в подіях 2014 року немає (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Я виріс зі знанням того, що Крим – це Україна. Хоча нам і розповідали, що територію Україні якийсь дідусь подарував... Це чистої води окупація. Ніякої історичної справедливості в цьому немає. У Росії дуже багато громадян радіє, що Путін починає окупувати маленькі території. Їм подобається, що він – загарбник, а тих, кому не подобається, дуже мало", – сказав Кікабідзе.

Вахтанг Кікабідзе

Вахтанг Кікабідзе

Гордон

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Актор підкреслив, що територіальні втрати України несумірні з грузинськими, і українці не стануть миритися з цим.

"Абхазія і Південна Осетія дуже маленькі, тому це зовсім інша розмова. До того ж, українці – за своєю натурою націоналісти, у них це сидить в крові. Вони просто так руки вгору не піднімуть і не здадуться. Це треба розуміти в тому сенсі, що сьогодні анексований Крим, і ніхто не знає, чим все закінчиться. Те, що у нас буде тільки гірше, – ми, грузини, знаємо. А з Україною так жартувати не можна!" – зазначив Кікабідзе.

Грузинський актор і співак Вахтанг Кікабідзе назвав Росію окупантом

Грузинський актор і співак Вахтанг Кікабідзе назвав Росію окупантом

Політека

"Історія Криму, Абхазії і Південної Осетії схожі в тому, що у нас все почалося із закликів про допомогу. В Криму теж говорили:" Допоможіть нам!" – ось їм допомогли", – підсумував грузинський співак.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У серпні 2008 року Кікабідзе відмовився виступати в Росії після війни в Південній Осетії і визнання Москвою незалежності республіки і Абхазії. Також він відмовився від врученого президентом РФ ордена Дружби народів, заявивши, що поважає російський народ, але не може приймати нагороди і виступати з концертами там, де його "хочуть побити". З тих пір він у Росію не приїжджав.

  • Співак не підтримав агресію Росії на Донбасі і анексію Криму, назвавши президента РФ Володимира Путіна загарбником. Кікабідзе заявив, що пішов би воювати на Донбас, якби не вік.

  • У червні 2019 року Кікабідзе підтримав протести в Грузії. За його словами, уряд заслужив таку реакцію від населення, оскільки "почав грати з Росією в одну гру".

  • Актор також зізнався в любові до російського народу і заявив, що вірить у примирення Грузії з Росією.

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Тема
Анексія Криму
Особи
Вахтанг Кікабідзе Володимир Путін
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Юг Руси
Юг Руси
Ох и подлизнул ....... от мошонки до самого копчика )))))))))))))
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