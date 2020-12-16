Українці назвали Зеленського головним розчаруванням 2020 року – опитування

Марина Ліснічук Політика 16:40, 16.12.2020 Оновлено: 17:18, 16.12.2020

Президент Володимир Зеленський став Розчаруванням 2020 року для понад 40% українців. Водночас він зберіг позицію найкращого політика року.

Про це свідчать дані соціального опитування Центру Разумкова. Воно було проведено з 4 до 9 грудня серед 2018 осіб віком від 18 років.

"Попри те, що 20% респондентів назвали Володимира Зеленського Політиком року, помітно більше (42%) назвали його Розчаруванням 2020 року", – йдеться у висновку соціологів.

За їхніми даними, розчаруванням року, що минає, також вважають Петра Порошенка – 10%, ще по 2% опитуваних назвали такими Віктора Медведчука, Дениса Шмигаля, Юлію Тимошенко, Олега Ляшка, Олексія Гончарука, а 1% – Святослава Вакарчука.

Ба більше, 5% респондентів заявили, що розчаровані всіма політиками в Україні, а 17% не змогли назвати кандидата для такої номінації.

Зеленський став Розчаруванням року для багатьох українців
razumkov.org.ua

Як уже зазначалося, Політиком 2020-го Зеленського назвали 20% опитаних українців. Водночас підкреслюється, що це більш ніж удвічі менше, ніж наприкінці минулого року – тоді було 46%.

Також 10% респондентів вважають Політиком року Петра Порошенка, 5% – Юрія Бойка, 4% – Віктора Медведчука, 3% – Дмитра Разумкова, 3% – Юлію Тимошенко, 2% – Віталія Кличка, 2% – Володимира Гройсмана, 1% – Ігоря Смешка, 1% – Анатолія Шарія.

Ще 36,5% не змогли назвати жодного політика, у 2019 році таких було 24%.

Результати опитування щодо Політика 2020 року
razumkov.org.ua

Додамо, що відповідне дослідження соціологи проводили методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • президент Володимир Зеленський другий рік поспіль проігнорував річницю створення Православної церкви України, свідчать дописи на його сторінках соцмережах і на офіційному сайті ОПУ.

  • Так, повідомлення від імені глави держави були у соцмережах 15 та 16 грудня, однак у жодному з них не було згадок про історичну дату здобуття Україною права на власну помісну церкву, визнану Вселенським патріархатом.

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Українці назвали Зеленського головним розчаруванням 2020 року – опитування

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