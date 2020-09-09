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Українці назвали своїх фаворитів на виборах у Раду – опитування

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Політика
6,5 т.
Верховна Рада України

Верховна Рада України. delo.ua

Якби дострокові вибори до Верховної Ради України відбулися на початку вересня 2020 року, фаворитом би стала партія "Слуга народу".

Політичну силу готові підтримати 25,7% серед тих, хто готовий голосувати й визначився з вибором. Про це йдеться в опитуванні, проведеному соціологічною групою "Рейтинг" з 29 серпня до 3 вересня 2020 року.

Так, за партію "Опозиційна платформа – За життя" готові проголосувати 16,7%, "Європейська солідарність" – 15,6%, партію "Батьківщина" – 9,4%.

6% опитаних підтримали б Радикальну партію, 4,3% – "Голос", 4,0% – "Сила і честь", 3,5% – партію Шарія.

Рейтинг інших політичних сил – нижче від 3%. Тих, хто не визначився з вибором, – приблизно 14%.

Соціологічне опитування про вибори в Раду.

Соціологічне опитування про вибори в Раду. ratinggroup.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, 5 вересня в Україні стартувала виборча кампанія місцевих виборів, які відбудуться 25 жовтня 2020 року, а 6 вересня стало останнім днем, коли партії могли подати копії рішень про участь своїх місцевих осередків у Центральну виборчу комісію.

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