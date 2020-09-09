Українці назвали своїх фаворитів на виборах у Раду – опитування

Якби дострокові вибори до Верховної Ради України відбулися на початку вересня 2020 року, фаворитом би стала партія "Слуга народу".

Політичну силу готові підтримати 25,7% серед тих, хто готовий голосувати й визначився з вибором. Про це йдеться в опитуванні, проведеному соціологічною групою "Рейтинг" з 29 серпня до 3 вересня 2020 року.

Так, за партію "Опозиційна платформа – За життя" готові проголосувати 16,7%, "Європейська солідарність" – 15,6%, партію "Батьківщина" – 9,4%.

6% опитаних підтримали б Радикальну партію, 4,3% – "Голос", 4,0% – "Сила і честь", 3,5% – партію Шарія.

Рейтинг інших політичних сил – нижче від 3%. Тих, хто не визначився з вибором, – приблизно 14%.

Соціологічне опитування про вибори в Раду. ratinggroup.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, 5 вересня в Україні стартувала виборча кампанія місцевих виборів, які відбудуться 25 жовтня 2020 року, а 6 вересня стало останнім днем, коли партії могли подати копії рішень про участь своїх місцевих осередків у Центральну виборчу комісію.

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