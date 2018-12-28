Українці назвали політиків року: Порошенко, Тимошенко, Ляшко

Українці назвали головною подією року в Україні і в світі об'єднання православних церков, а головним політиком року — президента Петра Порошенка.

Про це свідчать результати загальнонаціонального опитування, повідомила директор фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна під час прес-конференції, передає "Прямий" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Політиком 2018 року люди назвали, як і торік, Петра Порошенка. У минулому році було 10%, а в цьому — 16%. Далі йде Тимошенко — 12%. Минулого року було 6%. Потім Олег Ляшко — 6%, Зеленський і Юрій Бойко. Ну, і 25% громадян не назвали жодної кандидатури", — розповіла вона.

Взяти участь у виборах президента планують 76% респондентів, що більше, ніж у попередніх опитуваннях.

"Тимошенко має підтримку у всіх регіонах України. Порошенко теж майже у всіх, за винятком сходу. Решта кандидатів діляться регіонально. Гриценко і Вакарчука підтримують переважно на заході та в центрі, Бойка — на півдні і сході, Вілкула та Мураєва — на сході. Садового і Шевченко — на заході. А Зеленський і Ляшко удвох ділять центр, південь і схід", — додала Бекешкіна.

Петро Порошенко

Також за її словами, опитування показало, що Тимошенко в другому турі перемагає у Порошенка і Бойка. Якщо до другого туру вийдуть Зеленський і Гриценко, то вони отримають практично порівну.

"Порошенко може перемогти Бойко. А що стосується Гриценко, Зеленського і Тимошенко, тут питання більш складне. Важливо, що з приводу пар другого туру визначилися 40% респондентів... Це голосування "за". Решта будуть голосувати за одного з кандидатів, щоб не перемiг його противник", — підсумувала вона.

Бекешкіна також розповіла, що головною подією 2018 року для України більшість громадян (24%) назвали рішення про надання Україні Томосу про автокефалію, об'єднання православних церков країни в єдину Православну церкву України.

"Це були відкриті питання, тобто люди самі писали і події, і політика. Тому такі великі цифри", — зазначила директор фонду.

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Головною політичною подією року визнані протести у Франції — 7%. Санкції проти Росії, як міжнародна подія — 4%, події у Вірменії — 3%.

Якби найближчим часом відбувся референдум щодо вступу України до НАТО, у ньому взяли би участь 69% населення. Серед учасників референдуму 70% проголосували б "за", 28% – проти, а 4% не визначилися.

70% населення вважають, що події в Україні розвиваються у неправильному напрямку, впевнених у правильному напрямку - 18% і 12% своєї думки не визначили. А основними почуттями людей, коли вони думають про майбутнє України, є надія (52%), тривога (33%) та оптимізм (28%).

Загалом 60% українців у 2018 році були дуже або переважно щасливі. Найбільше "щасливчиків" виявилося у Західному регіоні – 69%, у Центральному регіоні – 62%, Південному – 50%, Східному – 50%.

Опитування було проведено Фондом "Демократичні ініціативи" і Центром Разумкова з 19 по 25 грудня 2018 року в усіх регіонах України за винятком окупованих Росією територій. Опитано 2017 респондентів у віці від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

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