Українці назвали Гриценка найкращим головнокомандувачем – опитування

На думку українців, найкращим Верховним головнокомандувачем Збройних сил України буде лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко.

Так вважають 14,4% виборців, згідно з проведеним соцопитуванням електоральних настроїв центром "Соціальний моніторинг".

Анатолій Гриценко Прес-служба "Громадянської позиції"

Друге місце у цьому рейтингу посів діючий президент України Петро Порошенко, він має 12,5% підтримки, третє – Володимир Зеленський – 8,4%, Юлія Тимошенко – 5,8%.

Центр "Соціальний моніторинг"

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Опитування проводилось з 18 по 24 березня 2019 року, було опитано 2040 респондентів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гриценко назвав перші законодавчі ініціативи на посту президента України. Це – зміна виборчого законодавства і позбавлення правоохоронних органів впливу на економічні процеси.

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