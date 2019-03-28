Українці назвали Гриценка найкращим головнокомандувачем – опитування

На думку українців, найкращим Верховним головнокомандувачем Збройних сил України буде лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко.
Так вважають 14,4% виборців, згідно з проведеним соцопитуванням електоральних настроїв центром "Соціальний моніторинг".
Анатолій Гриценко
Прес-служба "Громадянської позиції"
Друге місце у цьому рейтингу посів діючий президент України Петро Порошенко, він має 12,5% підтримки, третє – Володимир Зеленський – 8,4%, Юлія Тимошенко – 5,8%.
Центр "Соціальний моніторинг"
Опитування проводилось з 18 по 24 березня 2019 року, було опитано 2040 респондентів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Гриценко назвав перші законодавчі ініціативи на посту президента України. Це – зміна виборчого законодавства і позбавлення правоохоронних органів впливу на економічні процеси.
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