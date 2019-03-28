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Українці назвали Гриценка найкращим головнокомандувачем – опитування

1.6тЧитати матеріал російською

На думку українців, найкращим Верховним головнокомандувачем Збройних сил України буде лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко.

Так вважають 14,4% виборців, згідно з проведеним соцопитуванням електоральних настроїв центром "Соціальний моніторинг".

Анатолій Гриценко

Анатолій Гриценко

Прес-служба "Громадянської позиції"

Друге місце у цьому рейтингу посів діючий президент України Петро Порошенко, він має 12,5% підтримки, третє – Володимир Зеленський – 8,4%, Юлія Тимошенко – 5,8%.

Українці назвали Гриценка найкращим головнокомандувачем – опитування

Центр "Соціальний моніторинг"

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Опитування проводилось з 18 по 24 березня 2019 року, було опитано 2040 респондентів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гриценко назвав перші законодавчі ініціативи на посту президента України. Це – зміна виборчого законодавства і позбавлення правоохоронних органів впливу на економічні процеси.

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Особа
Анатолій Гриценко
Тег
Громадянська позиція
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Z Bazin Jozin
Z Bazin Jozin
українці - це хто і скільки? сам Хєрой, Мостова і Садовий, бо премєра пообіцяли? Хай би воно вже вилетіло з першого туру. Осточортів.
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Dell Alex
Dell Alex
"Обозовцы", нагнуться не забудьте, сняв штаны и став к Гриценко спиной ))) Вы уже все, что могли, сделали, прогибаясь и вылизывая его за его бабки ))) Осталось последнее )) Но даже это не поможет ни ему, ни вам ))))))))))))
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Макарский Александр
Макарский Александр
Он поведет украинцев вызволять Крым и Донбас! От перемоги к перемоге!
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