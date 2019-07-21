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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

Українці на виборах в Раду показали найгірший результат в історії

2.4т Читати матеріал російською

У неділю, 21 липня, українські виборці показали найгірший результат за всю історію голосувань в незалежній Україні.

За даними Центральної виборчої комісії явка на позачергових виборах до Верховної Ради, станом на 20:00 склала лише 49,8%.

У ЦВК відзначили, що кількість виборців, внесених до списку, склала 29 млн 527 тисяч 744 людини. При цьому кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на парламентських виборах, складає 14 млн 718 тисяч 556 осіб. Таким чином, не прийшли проголосувати на парламентських виборах 14 млн 770 тисяч 894 виборця.

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І це найнижчий показник за всю історію парламентських виборів в Україні.

Додамо, що найбільш активними українці були в першому турі парламентських виборів в 1994 році. Тоді явка склала 75,6%.

Українці на виборах в Раду показали найгірший результат в історії

"Наші спостерігачі працюють на репрезентативній кількості ділянок. Остаточна явка за нашими даними склала 49,3%. Похибка - 0,6%", – повідомив в ефірі "Радіо Свобода" аналітик громадянської мережі "ОПОРА" Олександр Клюжев.

Вибори в Україні

Вибори в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, відома волонтер Наталя Юсупова зазначила, що українці самі суперечать собі, скаржачись на погане життя і влада, але при цьому ігноруючи позачергові вибори до Верховної Ради.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна
Тег
ЦВК
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Я тоже не ходил не вижу сенсу,зря время тратить,меня и так все устраивает
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