Українці на виборах фотографували бюлетені й приходили в масках із символікою: виявлено низку нових порушень

На місцевих виборах в Україні 25 жовтня було виявлено цілу низку грубих порушень. Так, громадяни приходили на дільниці у масках з агітаційною символікою та фотографували процес голосування.

Крім того, деякі політичні сили організували рекламну розсилку у день голосування, а члени виборчих комісій не допускали на дільниці спостерігачів. Про найгучніші факти порушень виборчого законодавства написали на сторінці Комітету виборців України у Facebook.

Наприклад, у Рівному на виборчій дільниці №560978 перебував виборець в масці із символікою політичної партії "Рівне разом". Щоб уникнути порушення, голова комісії надав виборцю ще одну звичайну маску, яку було одягнуто поверх брендованої.

Громадянку змусили одягти звичайну медичну маску поверх брендованої. Facebook Комітету виборців України

У Рівному жінка прийшла на дільницю у масці з логотипом місцевої партії. Facebook Комітету виборців України

На дільниці №560965 також зафіксовано виборця у брендованій масці партії "Рівне разом", однак йому не було зроблено зауважень від членів комісії.

Тим часом у Херсоні кандидат на посаду херсонського міського голови від "Слуги народу" прийшов в приміщення для голосування в масці з партійною емблемою, зробив фото, як він голосує, й розмістив це на своїй сторінці у Facebook.

Кандидат у мери Херсона прийшов на вибори у масці з символікою "Слуги народу". Facebook Комітету виборців України

Крім того, спостерігачі КВУ повідомили про факти незаконної агітації шляхом розсилки в день голосування смс-повідомлень. Так, у місті Кам’янець-Подільський в день виборів зафіксовано розсилку повідомлень на мобільні телефони із текстом: "25 жовтня – єдиний надійний вибір – "Батьківщина".

Ще одне грубе порушення – це недопуск спостерігачів від КВУ на окремі дільниці. У місті Рубіжне Луганської області голова ДВК пояснив це тим, що на дільниці нібито вже зареєструвалося багато спостерігачів (17). Згодом на цій же дільниці голова комісії викликала поліцію у зв’язку з тим, що спостерігач від однієї з партій фотографував процес голосування. На місце прибула поліція.

А у Вінниці (виборча дільниця №051582) головний лікар Вінницького обласного госпіталю ветеранів війни дав вказівку не допускати спостерігача КВУ в приміщення ДВК №051582, мотивуючи це тим, що в нього не має ПЛР-тесту.

У Миколаєві (дільниця №480425) на засідання комісії не було допущено спостерігачів. Один із присутніх кандидатів викликав поліцію. Також не допустили вчасно спостерігачів КВУ на дільницю № 120086 у селі Ганівка Дніпропетровської області.

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