Українці на виборах фотографували бюлетені й приходили в масках із символікою: виявлено низку нових порушень

На місцевих виборах в Україні 25 жовтня було виявлено цілу низку грубих порушень. Так, громадяни приходили на дільниці у масках з агітаційною символікою та фотографували процес голосування.

Крім того, деякі політичні сили організували рекламну розсилку у день голосування, а члени виборчих комісій не допускали на дільниці спостерігачів. Про найгучніші факти порушень виборчого законодавства написали на сторінці Комітету виборців України у Facebook.

Наприклад, у Рівному на виборчій дільниці №560978 перебував виборець в масці із символікою політичної партії "Рівне разом". Щоб уникнути порушення, голова комісії надав виборцю ще одну звичайну маску, яку було одягнуто поверх брендованої.

На дільниці №560965 також зафіксовано виборця у брендованій масці партії "Рівне разом", однак йому не було зроблено зауважень від членів комісії.

Тим часом у Херсоні кандидат на посаду херсонського міського голови від "Слуги народу" прийшов в приміщення для голосування в масці з партійною емблемою, зробив фото, як він голосує, й розмістив це на своїй сторінці у Facebook.

Крім того, спостерігачі КВУ повідомили про факти незаконної агітації шляхом розсилки в день голосування смс-повідомлень. Так, у місті Кам’янець-Подільський в день виборів зафіксовано розсилку повідомлень на мобільні телефони із текстом: "25 жовтня – єдиний надійний вибір – "Батьківщина".

Ще одне грубе порушення – це недопуск спостерігачів від КВУ на окремі дільниці. У місті Рубіжне Луганської області голова ДВК пояснив це тим, що на дільниці нібито вже зареєструвалося багато спостерігачів (17). Згодом на цій же дільниці голова комісії викликала поліцію у зв’язку з тим, що спостерігач від однієї з партій фотографував процес голосування. На місце прибула поліція.

А у Вінниці (виборча дільниця №051582) головний лікар Вінницького обласного госпіталю ветеранів війни дав вказівку не допускати спостерігача КВУ в приміщення ДВК №051582, мотивуючи це тим, що в нього не має ПЛР-тесту.

У Миколаєві (дільниця №480425) на засідання комісії не було допущено спостерігачів. Один із присутніх кандидатів викликав поліцію. Також не допустили вчасно спостерігачів КВУ на дільницю № 120086 у селі Ганівка Дніпропетровської області.

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