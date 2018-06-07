"Українці масово виїздять": Ляшко в Раді підняв низку гострих питань

Лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко поставив з трибуни Верховної Ради низку гострих питань прем'єр-міністру Володимиру Гройсману.

Під час засідання парламенту 7 червня політик згадав ряд проблем, що хвилюють кожного українця, зокрема про масову трудову міграцію населення за кордон, передає прес-служба політсили.

"Який план уряду щодо подолання бідності? Як ви збираєтеся зупиняти масову трудову міграцію? Де ваша програма дій з відновлення промисловості, тваринництва, агропереробки? Коли ви піднімете мільйонам українців зарплату? Коли ви перерахуєте мільйонам українців, зокрема колишнім колгоспникам, пенсії? Коли ви наведете порядок на митниці, щоб не було контрабанди? Коли ви запропонуєте суспільству, країні, громадянам політику, яка дасть їм впевненість у завтрашньому дні?" - поцікавився політик.

Народний депутат закликав прем'єр-міністра звернути увагу на проблеми багатодітних сімей і тяжкохворих.

"Що ви можете сказати для молоді, 56% якої хоче виїхати за кордон? Тому що з політикою, яку проводить влада, вони не бачать майбутнього. Що ви можете сказати півтора мільйонам онкохворих українців? Представник вашого уряду каже, що їх не треба лікувати, бо вони все одно помруть. Що ви можете сказати багатодітним сім'ям та молодим хлопцям, які бояться народжувати дітей, бо їм нема де жити, де заробляти і на що купити пачку памперсів?" - заявив Ляшко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ляшко озвучив план порятунку України.