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29 листопада • оновлено в 11:11
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Українці масово розчарувалися в Зеленському, Кабміні і Раді: результати опитування

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В Україні істотно знизився рівень довіри до президента Володимира Зеленського, нової Верховної Ради та Кабінету міністрів.

Про це свідчать підсумки опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного в період з 20 по 24 листопада.

Так, 53% респондентів вважають, що президент Зеленський є більш ефективним у порівнянні з попередньою владою. Водночас кожен третій українець має протилежну думку, а приблизно кожен четвертий вважає, що в Україні з приходом Зеленського нічого не змінилося.

Новини
Рейтинг недовіри українців до Зеленського зріс удвічі – опитування

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Скріншот відео

Що стосується нового скликання Верховної Ради, то її назвали ефективнішою за попередню лише 34% опитаних. А кожен третій учасник опитування вважає, що ніяких змін не видно. Ще 17% українців назвали її менш ефективною за старий склад парламенту.

Оцінюючи якість роботи нинішнього Кабміну під керівництвом Олексія Гончарука, лише 27% назвали його більш ефективним, ніж уряд Володимира Гройсмана. При цьому кожен третій респондент не побачив жодних позитивних зрушень, а кожен п'ятий взагалі назвав Кабмін нової влади гіршим за попередників. Більше того, майже чверть українців зовсім не змогли оцінити роботу уряду Гончарука.

В Україні падає довіра до влади Зеленського

В Україні падає довіра до влади Зеленського

"Рейтинг"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • падіння рівня довіри до Зеленського зафіксувало і опитування КМІС. Згідно з його результатами, якщо у вересні українці демонстрували позитивне ставлення до глави держави на рівні 72% опитаних, то вже у жовтні рейтинг склав 66%. У листопаді рівень довіри до Зеленського становив 64%, а в кінці місяця вже всього 52%.

  • Крім того, вдвічі збільшилася кількість українців, які негативно ставляться до президента України Володимира Зеленського.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особи
Володимир Зеленський Олексій Гончарук
Місце
Україна
Теги
Кабінет Міністрів України Верховна Рада України рейтинг
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Думаю у припиЗЕдента такая же популярность как у Чаушеску перед казнью.
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Перепил Недо
Перепил Недо
Цей опит - спроба показати забруднені труси -чистими. Українці не можуть ставити плюси зраднику із шапіто.
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Гавриш Роман
Гавриш Роман
Для кого нужны эти соц опросы? Они рассчитаны на дурачков, опросили пару сотен людей, конечно если вообще опрашивали, вывели непонятный процент и теперь вливают кому-то угодную позицию в воспаленные мозги. Это ничто иное как манипуляция массами, которые не способны думать...
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Гавриш Роман, то есть, происходящего сегодня в стране вам мало? Вы сами не видите, куда Зе ведёт страну? Что происходит вокруг вас? Смотрите сами.
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