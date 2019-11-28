Українці масово розчарувалися в Зеленському, Кабміні і Раді: результати опитування

В Україні істотно знизився рівень довіри до президента Володимира Зеленського, нової Верховної Ради та Кабінету міністрів.

Про це свідчать підсумки опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного в період з 20 по 24 листопада.

Так, 53% респондентів вважають, що президент Зеленський є більш ефективним у порівнянні з попередньою владою. Водночас кожен третій українець має протилежну думку, а приблизно кожен четвертий вважає, що в Україні з приходом Зеленського нічого не змінилося.

Володимир Зеленський Скріншот відео

Що стосується нового скликання Верховної Ради, то її назвали ефективнішою за попередню лише 34% опитаних. А кожен третій учасник опитування вважає, що ніяких змін не видно. Ще 17% українців назвали її менш ефективною за старий склад парламенту.

Оцінюючи якість роботи нинішнього Кабміну під керівництвом Олексія Гончарука, лише 27% назвали його більш ефективним, ніж уряд Володимира Гройсмана. При цьому кожен третій респондент не побачив жодних позитивних зрушень, а кожен п'ятий взагалі назвав Кабмін нової влади гіршим за попередників. Більше того, майже чверть українців зовсім не змогли оцінити роботу уряду Гончарука.

В Україні падає довіра до влади Зеленського "Рейтинг"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

падіння рівня довіри до Зеленського зафіксувало і опитування КМІС. Згідно з його результатами, якщо у вересні українці демонстрували позитивне ставлення до глави держави на рівні 72% опитаних, то вже у жовтні рейтинг склав 66%. У листопаді рівень довіри до Зеленського становив 64%, а в кінці місяця вже всього 52%.

Крім того, вдвічі збільшилася кількість українців, які негативно ставляться до президента України Володимира Зеленського.

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