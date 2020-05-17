Українці масово перестали дивитися відео Зеленського: у мережі вказали на ознаки катастрофи

Перегляди відео на офіційних сторінках президента України Володимира Зеленського в соцмережах останнім часом катастрофічно впали.

Про це йдеться в дослідженні Інституту масової інформації, який проаналізував статистику сторінок Зеленського у Facebook та Instagram з 1 січня 2019 року до 30 квітня 2020 року.

Перегляди відео в соцмережах Зеленського катастрофічно впали

За цей період у Facebook президент виклав 110 відео. Їхні перегляди зібрані на діаграмі.

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У середньому одне відео в цій соцмережі дивилися 433 тисячі користувачів (назвімо цей показник FB0).

Усе дослідження можна умовно розділити на три періоди, як зображено на діаграмі: "жовтий", "зелений" та "червоний".

imi.org.ua

1. "Жовтий". Січень-березень 2019 року. Це час президентської виборчої кампанії до першого туру включно.

Протягом цього етапу відео Зеленського збирало аудиторію, близьку до FB0. А сам Володимир активно викладав пости: загалом 39 відео з рекордом у січні – 18 відео.

На цьому тлі значно виділяється відео від 7 березня 2019-го, яке подивилися 2,8 млн глядачів. У ньому кандидат заявив про прослуховування його офісу та підготовку проти нього кримінальних справ.

2. "Зелений". Квітень 2019 – лютий 2020 року. Це час другого туру та перших місяців президентства. Цей етап можна поділити на три частини.

Перша – квітень 2019-го, коли країна готувалася до другого туру, а потім очікувала його офіційних результатів. Цей місяць став рекордним щодо загальної кількості переглядів відео. 15 відеопостів Зеленського отримали 13,2 млн переглядів (у середньому – 881 тисяча).

Друга – травень-вересень 2019-го, коли спершу Зеленський заступав на посаду й ознайомлювався зі станом справ, а потім "Зе-команда" те саме робила в парламенті та уряді. Протягом цих місяців Зеленський публікує значно менше відео у Facebook – лише 13, з показниками переглядів вищими за FB0. У травні й вересні Зеленський виклав лише по одному відео за місяць, кожне подивилося 1 млн користувачів.

Третя – жовтень 2019-го – лютий 2020-го: нова влада займається вже реальними справами і аж до перших значних проблем у команді Зеленського. Протягом цього часу середні перегляди відео менші за FB0 та спостерігається тенденція до поступового зменшення аудиторії.

3. "Червоний". Березень-квітень 2020-го. Період пандемії COVID-19. Зеленський починає активніше записувати відеозвернення, а показники переглядів падають значно нижче за FB0. Дійшло до того, що у квітні кожне відео дивилися в середньому на 315 тисяч осіб менше за FB0.

В Instagram Зеленський втратив ще більше. Загалом у цій соцмережі він розмістив 107 відео за увесь період дослідження. Усі вони зібрані на діаграмі.

imi.org.ua

У середньому в Instagram одне відео від Зеленського дивилися 2,4 млн користувачів (назвімо цей показник IG0). Середні показники для кожного місяця показано в діаграмі.

imi.org.ua

В Instagram Зеленського найбільшу аудиторію зібрало відео від 3 квітня 2019-го зі зверненням до Петра Порошенка щодо дебатів на стадіоні – 14,8 млн переглядів.

В іншому тенденції в Instagram Зеленського схожі з Facebook. Найактивніше він викладав відео у "жовтій зоні", загалом – 43. Далі у квітні 2019-го – 15 відео, наступний, "зелений" період – затишшя (11 відео за п'ять місяців), і активний "червоний" період – по дев'ять відео в березні та квітні 2020-го.

А от з переглядами відео в Instagram є одна відмінність від Facebook: середня аудиторія відео в "червоній" зоні більша, ніж у "жовтій". У Facebook – навпаки. Але так само у квітні 2020-го відео Зеленського в Instagram збирають значно менше переглядів за IG0. Різниця становить 663 тисячі.

Якщо ж згадати, що в найкращі місяці "зеленого" періоду президент збирав у Instagram більш ніж 4 млн глядачів, то рахунок втрат іде аж до 3 млн.

З початком в Україні карантину, який пов’язаний з поширенням коронавірусу, Зеленський почав регулярно записувати відеозвернення. Але якщо перше звернення на Facebook-сторінці Зеленського 13 березня подивилося 786 тисяч осіб, то 20 березня вчетверо менше – 194 тисячі.

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На Facebook-сторінці Офісу президента падіння учетверо зафіксовано дещо пізніше: 23 березня супроти 13 березня – 408 тисяч і 1 млн 600 тисяч переглядів відповідно.

Далі падіння продовжилося на обох Facebook-сторінках і досягло 10-кратного показника.

В Instagram ситуація із "серіалом" відеозвернень Зеленського не така провальна. Хоча й тут втрата аудиторії визначається в мільйонах.

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Якщо перші звернення збирали 4-4,1 млн, то останнє в 2,7 раза менше – 1,5 млн. Проте в абсолютних числах це виглядає значно гірше – 2,5 млн осіб.

Під час дослідження була виявлена ще одна тенденція. Поступово кількість "home"-відео зменшувалася. Під останніми автор розуміє ті записи, які здійснювалися непрофесійно, переважно на звичайний телефон, зокрема і в режимі селфі. Якщо в січні 2019-го зафіксовано найбільше "home"-відео – 14, то за останні чотири місяці Зеленський не зробив жодної подібної публікації. Тепер він надає перевагу офіційним зверненням та професійним зйомкам.

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Окремо було проаналізовано, чи не пов’язана тенденція до зменшення аудиторії відеоконтенту соцмереж Зеленського з тим, що він відійшов від "home"-відео до "офіціозу". Ця теорія не знайшла підтвердження. Якщо у Facebook у середньому більше переглядів збирали ролики з "home"-відео, то в Instagram – "офіціоз".

Як повідомляв OBOZREVATEL, наприкінці 2019 року Зеленський записував відеозвернення зі спортзалу.

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