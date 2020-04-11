Президент України Володимир Зеленський надав відповідь на петицію "Повернути Уляну Супрун на посаду міністра охорони здоров'я України".

Вона була розміщена на офіційному сайті президента у розділі "Електронні петиції" 23 березня і набрала 27 413 голосів із 25 тисяч необхідних. Відповідь президента опублікована 10 квітня.

"Дякую всім, хто долучився до цієї петиції, за активну громадянську позицію та розуміння необхідності продовження трансформації галузі охорони здоров'я, особливо, у цей надзвичайно складний для кожного з нас час, у зв'язку із пандемією коронавірусу COVID-19", – зазначив президент.

Зеленський відповів на петицію про повернення Супрун Офіс президента

"Водночас повідомляю, що Постановою Верховної Ради України від 30 березня 2020 року № 550 Міністром охорони здоров'я України призначено Максима Володимировича Степанова", – наголосив Зеленський.

Стосовно продовження медичної реформи він зазначив, що з 1 квітня в країні відповідно до ЗУ "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" стартувала програма медичних гарантій для всіх видів медичної допомоги.

"Зі свого боку Міністр охорони здоров'я України М.В.Степанов пріоритетами у своїй діяльності визначив боротьбу з коронавірусом та продовження медичної реформи, оскільки здоров'я людини є одним із головних пріоритетів розвитку країни", – написав Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше реформу Уляни Супрун розкритикували, звинувативши її в паралічі медичної допомоги в Україні, а саму ексміністерку назвали злочинницею.