Головна Новини
12 квітня • оновлено в 01:14
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Українці хочуть бачити Супрун главою МОЗ: Зеленський відповів

24.4т
Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський надав відповідь на петицію "Повернути Уляну Супрун на посаду міністра охорони здоров'я України".

Вона була розміщена на офіційному сайті президента у розділі "Електронні петиції" 23 березня і набрала 27 413 голосів із 25 тисяч необхідних. Відповідь президента опублікована 10 квітня.

"Дякую всім, хто долучився до цієї петиції, за активну громадянську позицію та розуміння необхідності продовження трансформації галузі охорони здоров'я, особливо, у цей надзвичайно складний для кожного з нас час, у зв'язку із пандемією коронавірусу COVID-19", – зазначив президент.

Зеленський відповів на петицію про повернення Супрун

Зеленський відповів на петицію про повернення Супрун

Офіс президента

"Водночас повідомляю, що Постановою Верховної Ради України від 30 березня 2020 року № 550 Міністром охорони здоров'я України призначено Максима Володимировича Степанова", – наголосив Зеленський.

Стосовно продовження медичної реформи він зазначив, що з 1 квітня в країні відповідно до ЗУ "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" стартувала програма медичних гарантій для всіх видів медичної допомоги.

"Зі свого боку Міністр охорони здоров'я України М.В.Степанов пріоритетами у своїй діяльності визначив боротьбу з коронавірусом та продовження медичної реформи, оскільки здоров'я людини є одним із головних пріоритетів розвитку країни", – написав Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше реформу Уляни Супрун розкритикували, звинувативши її в паралічі медичної допомоги в Україні, а саму ексміністерку назвали злочинницею.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "медична реформа" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марина Погорілко
Тема
медична реформа
Особи
Максим Степанов Володимир Зеленський Уляна Супрун
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
Поділитися у Facebook
18
Коментарі
202
52
Смішно
6
Цікаво
34
Сумно
49
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Петров Сергей
Петров Сергей
Доктор смерть? Да ну нах..
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Перепил Недо
Перепил Недо
Ему не тот текст для озвучивания квартальные подложили, из миниатюры в цирке.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Shlomo Shtern
Shlomo Shtern
ИЗ РАЗГОВОРА: ".. сопруняку на гiляку!"
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Політика

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 2511.

    Вилікувалися: 79. Померли: 73.

  • У світі захворіли 1,7 мільйона осіб, загинули – понад 103 тисячі

  • Є головний маркер: інфекціоніст сказав, коли епідемія COVID-19 піде на спад

  • Європа може закрити кордони до вересня через пандемію коронавірусу

  • Біолог заявив, що вакцина від коронавірусу може бути небезпечна для людей похилого віку

Новини політики

Топпублікації

Топблоги