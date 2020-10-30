Українці чекають справедливості, а натомість отримують незаконне рішення КСУ, – Рудик

Політична криза, яка загрожує Україні через незаконні рішення Конституційного суду щодо e-декларування, може спровокувати ації протестів із сотень тисяч громадян.

Про це попередила депутатка і лідерка партії "Голос" Кіра Рудик на акції протесту під стінами КСУ, йдеться у Facebook політсили. Вона зазначила, що в судовій реформі країни відсутній будь-який прогрес.

Вакарчук із партією "Голос" підтримали акцію під стінами КСУ Facebook "Голосу"

Сергій Притула прийшов на акцію протесту під стіни КСУ із партією "Голос" Facebook "Голосу"

Партійці "Голосу" підтримали акцію під КСУ. Facebook "Голосу"

"Україні потрібне повне перезавантаження судової гілки влади. Українці чекають справедливості, а натомість отримують абсолютно незаконне рішення КС, яке ставить під питання європейський вибір країни", – наголосила вона.

"Далі імітувати судову реформу не вийде. Або ця система буде рішуче очищена від корупції, або стане очевидним, що корупційна система поглинула владу", – заявила Рудик.

Під КСУ проходить акція протесту проти рішення щодо е-декларування Facebook "Голосу"

Українці протестують проти скасування відповідальності за недостовірне декларування майна Facebook "Голосу"

Під стінами КСУ проходить масовий протест проти незаконних рішень суду Facebook "Голосу"

Кіра Рудик наголосила, що Україні загрожує політична криза через незаконні рішення КСУ Facebook "Голосу"

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