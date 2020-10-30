Українці чекають справедливості, а натомість отримують незаконне рішення КСУ, – Рудик
Політична криза, яка загрожує Україні через незаконні рішення Конституційного суду щодо e-декларування, може спровокувати ації протестів із сотень тисяч громадян.
Про це попередила депутатка і лідерка партії "Голос" Кіра Рудик на акції протесту під стінами КСУ, йдеться у Facebook політсили. Вона зазначила, що в судовій реформі країни відсутній будь-який прогрес.
"Україні потрібне повне перезавантаження судової гілки влади. Українці чекають справедливості, а натомість отримують абсолютно незаконне рішення КС, яке ставить під питання європейський вибір країни", – наголосила вона.
"Далі імітувати судову реформу не вийде. Або ця система буде рішуче очищена від корупції, або стане очевидним, що корупційна система поглинула владу", – заявила Рудик.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Конституційний Суд України визнав неконституційним кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Відповідно, судді скасували кримінальну відповідальність за недостовірне декларування майна і обмежили повноваження НАЗК.
Офіс президента опублікував заяву, в якому пообіцяв: антикорупційні інструменти в законодавстві України "будуть збережені або в крайньому разі відновлені".
Секретар РНБО Олексій Данілов натякнув, що рішення Конституційного Суду загрожує національній безпеці країни.
Рішення КСУ заблокувало доступ НАЗК до державних реєстрів, необхідних для проведення спеціальної перевірки декларацій кандидатів на керівні посади в органи влади. Без неї неможливо призначення переможців місцевих виборів.
Зі свого боку президент Володимир Зеленський заявив, що система електронних декларацій буде працювати – днями необхідні законопроєкти розроблять і внесуть до парламенту.
Зеленський доручив невідкладно розробити і подати до Верховної Ради законопроєкт про відновлення довіри до конституційного судочинства.
Також глава НАЗК Олександр Новіков заявив, що КС планує скасувати низку законів, які стосуються української мови, земельної реформи та створення Вищого антикорупційного суду.
30 жовтня за будівлею КСУ пройшла акція протесту проти рішення про скасування відповідальності за незаконне збагачення;
КСУ дав офіційне пояснення своєму рішенню про скасування відповідальності за незаконне збагачення.