Українці чекають справедливості, а натомість отримують незаконне рішення КСУ, – Рудик

Політична криза, яка загрожує Україні через незаконні рішення Конституційного суду щодо e-декларування, може спровокувати ації протестів із сотень тисяч громадян.

Про це попередила депутатка і лідерка партії "Голос" Кіра Рудик на акції протесту під стінами КСУ, йдеться у Facebook політсили. Вона зазначила, що в судовій реформі країни відсутній будь-який прогрес.

"Україні потрібне повне перезавантаження судової гілки влади. Українці чекають справедливості, а натомість отримують абсолютно незаконне рішення КС, яке ставить під питання європейський вибір країни", – наголосила вона.

"Далі імітувати судову реформу не вийде. Або ця система буде рішуче очищена від корупції, або стане очевидним, що корупційна система поглинула владу", – заявила Рудик.

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