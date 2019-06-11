"Українці більше не вірять": Гриценко потужно звернувся до Гройсмана перед виборами

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко виступив із потужною промовою про головні питання, на які має дати відповідь його опонент на виборах до парламенту, прем'єр-міністр і лідер "Української стратегії" Володимир Гройсман.

Так він відреагував на слова прем'єра про досягнуті успіхи в ефірі програми "Свобода слова" у вівторок, 11 червня.

Гриценко, заявивши, що українці більше не вірять в обіцянки, зажадав від глави уряду конкретних відповідей.

Гройсман і Гриценко

"Чому в Україні ліки вдвічі дорожчі, ніж у Німеччині чи Австрії, де зарплати в декілька разів вищі? Чому українці не можуть дозволити собі цього?" – обурився він.

Порушив лідер "Громадянської позиції" і питання про покарання для осіб, підозрюваних у корупції. "Чому Свинарчуки, Розенблат і Пашинський досі не сидять?" – поцікавився Гриценко.

Політик також зазначив, що населення країни зменшується з кожним роком, і серед причин, крім іншого, назвав низький рівень життя.

"Скільки людей загинули на дорогах і на виробництві? Удвічі більше, ніж на війні", – поділився Гриценко. Він розповів, що українці масово виїжджають із країни в Європу, щоб пожити на 10-15 років більше.

Анатолій Гриценко Скріншот з відео

"Тому що там чисті вода, повітря, навколишнє середовище загалом. Чи могли за ці роки чиновники докласти зусиль, щоб ми це відчули? Могли, але не зробили", – заявив Гриценко.

За словами лідера "Громадянської позиції", саме для вирішення всіх названих проблем його команда з професійною програмою і йде на вибори.

Гриценко також підтримав ініціативу президента про зняття недоторканності не тільки з парламентаріїв, а й суддів і глави держави.

Кандидат у депутати від "Громадянської позиції", екс-заступник глави НБУ Микола Савченко заявив, що з банківської системи України за п'ять років вкрали півтрильйона гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гриценко представив команду, з якою піде на позачергові парламентські вибори в Україні.

Список очолив він сам, далі в топ-5 розмістилися лідер партії "Народний контроль" Дмитро Добродомов, лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко, лідер Європейської партії України Микола Катеринчук, адвокат і громадський діяч Марина Соловйова.

Якщо ви маєте в своєму розпорядженні інформацію про скандальні факти з біографії кандидатів, представлених в списках політичних партій на вибори-2019 до Верховної Ради, просимо повідомляти до редакції. Зробимо світ кращим разом!

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!