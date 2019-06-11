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Вибори до Верховної Ради України 2019

/Політика

"Українці більше не вірять": Гриценко потужно звернувся до Гройсмана перед виборами

23.8тЧитати матеріал російською

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко виступив із потужною промовою про головні питання, на які має дати відповідь його опонент на виборах до парламенту, прем'єр-міністр і лідер "Української стратегії" Володимир Гройсман.

Так він відреагував на слова прем'єра про досягнуті успіхи в ефірі програми "Свобода слова" у вівторок, 11 червня.

Гриценко, заявивши, що українці більше не вірять в обіцянки, зажадав від глави уряду конкретних відповідей.

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Гройсман і Гриценко

Гройсман і Гриценко

"Чому в Україні ліки вдвічі дорожчі, ніж у Німеччині чи Австрії, де зарплати в декілька разів вищі? Чому українці не можуть дозволити собі цього?" – обурився він.

Порушив лідер "Громадянської позиції" і питання про покарання для осіб, підозрюваних у корупції. "Чому Свинарчуки, Розенблат і Пашинський досі не сидять?" – поцікавився Гриценко.

Політик також зазначив, що населення країни зменшується з кожним роком, і серед причин, крім іншого, назвав низький рівень життя.

"Скільки людей загинули на дорогах і на виробництві? Удвічі більше, ніж на війні", – поділився Гриценко. Він розповів, що українці масово виїжджають із країни в Європу, щоб пожити на 10-15 років більше.

Анатолій Гриценко

Анатолій Гриценко

Скріншот з відео

"Тому що там чисті вода, повітря, навколишнє середовище загалом. Чи могли за ці роки чиновники докласти зусиль, щоб ми це відчули? Могли, але не зробили", – заявив Гриценко.

За словами лідера "Громадянської позиції", саме для вирішення всіх названих проблем його команда з професійною програмою і йде на вибори.

Гриценко також підтримав ініціативу президента про зняття недоторканності не тільки з парламентаріїв, а й суддів і глави держави.

Кандидат у депутати від "Громадянської позиції", екс-заступник глави НБУ Микола Савченко заявив, що з банківської системи України за п'ять років вкрали півтрильйона гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гриценко представив команду, з якою піде на позачергові парламентські вибори в Україні.

Список очолив він сам, далі в топ-5 розмістилися лідер партії "Народний контроль" Дмитро Добродомов, лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко, лідер Європейської партії України Микола Катеринчук, адвокат і громадський діяч Марина Соловйова.

Якщо ви маєте в своєму розпорядженні інформацію про скандальні факти з біографії кандидатів, представлених в списках політичних партій на вибори-2019 до Верховної Ради, просимо повідомляти до редакції. Зробимо світ кращим разом!

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особи
Володимир ГройсманАнатолій Гриценко
Місце
Україна
Теги
Громадянська позиціяПартія "Українська стратегія Гройсмана"
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Ferat Bey
Ferat Bey
Это неправильно – в Украине называть всех украинцами. Это подход западных либералов, которые херят свои национальные государства в угоду еврейско-либеральной демократии и хотят, чтобы так же было в Украине. И это подход самоуверенных дураков из ВО «Свобода», которые считают, что Украина должна быть «от Сяна до Дона и от Белого моря(это Архангельск!) до Чёрного моря», хотя у них под носом, в Киеве, по-сути национальной украинской власти до сих пор нет. Пусть русский в Украине остаётся русским, еврей евреем, армянин армянином… Но если они говорят на украинском языке и поддерживают национальное украинское государство с титульной украинской нацией, то они, как представители своих наций, намного лучше для Украины и украинцев, чем «украинцы», которые не хотят говорить на украинском языке, смотрят пророссийские сериалы типа «95 квартала» и в любой момент готовы переметнуться на сторону «русского мира», лишь бы материально жилось лучше. Более того, представители русской (и других наций) вставшие на сторону украинской культуры и украинского языка – это страшный удар по поповско-советской Российской Империи. Почему-то многих людей заботит судьба русскоязычных «украинцев». А они не подумали о тех русских, евреях, представителей других наций, которые будучи гражданами Украины, живя в Украине при Кучме, Янике, а теперь вот при Зелике, приложили усилия и вложили душу в изучение украинского языка, отстаивали в быту и на работе Украину и украинский язык? О них они не подумали? Не подумали, потому что или либерасты, или дураки наподобие свёрнутых казаков из ВО «Свободы». Какая может быть мотивация у этих русских, евреев, грузин, армян… поддерживать Украину и дальше, если они воочию видят, что оказывается, можно было и не учить украинский язык, что оказывается можно быть «русскоязычным украинцем»? А никакой мотивации. Это большая ошибка (которая навязывается либеральным Западом и поддерживается дураками из ВО «Свободы») заменять понятие «гражданин Украины» на понятие «украинец». Мол, сейчас зарождается такая политическая нация – украинцы. Чушь! Украинцы, как нация, были и во времена Т.Г. Шевченко. Нужно чтобы граждане Украины, вне зависимости от их национальности, поддерживали национальное украинское государство. Вот, что нужно. А не пресловутая политическая общность – «украинцы», которой нет, не было и не будет. Или вы хотите как у Путина? Который хочет создать новую нацию – «россияне»? Ну так он врёт. Такой нации нет и не будет. Русский народ-богоносец останется, а «россияне» нужны для того чтобы подыхать за русских и за Россию. Что тут непонятного? Вы так же хотите в Украине? То есть, вы хотите, чтобы «политическая общность украинцы», куда входят все граждане Украины самых разных национальностей, отстаивали национальное украинское государство за украинцев, которые не говорят на украинском языке и смотрят «95 квартал»? Во-первых, это подло, а во-вторых, в Украине это сделать нереально. Как говорится, «дурних нема».
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Ferat Bey
Ferat Bey
Это неправильно – в Украине называть всех украинцами. Это подход западных либералов, которые херят свои национальные государства в угоду еврейско-либеральной демократии и хотят, чтобы так же было в Украине. И это подход самоуверенных дураков из ВО «Свобода», которые считают, что Украина должна быть «от Сяна до Дона и от Белого моря(это Архангельск!) до Чёрного моря», хотя у них под носом, в Киеве, по-сути национальной украинской власти до сих пор нет. Пусть русский в Украине остаётся русским, еврей евреем, армянин армянином… Но если они говорят на украинском языке и поддерживают национальное украинское государство с титульной украинской нацией, то они, как представители своих наций, намного лучше для Украины и украинцев, чем «украинцы», которые не хотят говорить на украинском языке, смотрят пророссийские сериалы типа «95 квартала» и в любой момент готовы переметнуться на сторону «русского мира», лишь бы материально жилось лучше. Более того, представители русской (и других наций) вставшие на сторону украинской культуры и украинского языка – это страшный удар по поповско-советской Российской Империи. Почему-то многих людей заботит судьба русскоязычных «украинцев». А они не подумали о тех русских, евреях, представителей других наций, которые будучи гражданами Украины, живя в Украине при Кучме, Янике, а теперь вот при Зелике, приложили усилия и вложили душу в изучение украинского языка, отстаивали в быту и на работе Украину и украинский язык? О них они не подумали? Не подумали, потому что или либерасты, или дураки наподобие свёрнутых казаков из ВО «Свободы». Какая может быть мотивация у этих русских, евреев, грузин, армян… поддерживать Украину и дальше, если они воочию видят, что оказывается, можно было и не учить украинский язык, что оказывается можно быть «русскоязычным украинцем»? А никакой мотивации. Это большая ошибка (которая навязывается либеральным Западом и поддерживается дураками из ВО «Свободы») заменять понятие «гражданин Украины» на понятие «украинец». Мол, сейчас зарождается такая политическая нация – украинцы. Чушь! Украинцы, как нация, были и во времена Т.Г. Шевченко. Нужно чтобы граждане Украины, вне зависимости от их национальности, поддерживали национальное украинское государство. Вот, что нужно. А не пресловутая политическая общность – «украинцы», которой нет, не было и не будет. Или вы хотите как у Путина? Который хочет создать новую нацию – «россияне»? Ну так он врёт. Такой нации нет и не будет. Русский народ-богоносец останется, а «россияне» нужны для того чтобы подыхать за русских и за Россию. Что тут непонятного? Вы так же хотите в Украине? То есть, вы хотите, чтобы «политическая общность украинцы», куда входят все граждане Украины самых разных национальностей, рвали когти за украинцев, которые не говорят на украинском языке и смотрят «95 квартал»? Во-первых, это подло, а во-вторых, в Украине это сделать нереально. Как говорится, «дурних нема».
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Gordon Yury
Gordon Yury
Интересно, а кто такой Гриценко, что от имени народа задает вопросы Гройсману. Гройсман - действующий премьер-министр УКРАИНЫ, а кого, кроме себя самого, представляет Гриценко? Его на прошедших выборах легко "сделали" все, причем так, что все страшилки о протестах и подаче исков в суд так и остались ничтожными пугалками.
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