Українці бачать Тимошенко професійною альтернативою нинішній безпорадній владі, – експерт

Кращий серед позавладних партій результат "Батьківщини" на місцевих виборах – це свідчення незгоди людей із нинішньою політикою грабунку країни під час епідемії, яку реалізує чинна влада, і вимога повернути до управління державою у важкі часи професіоналів.

Так прокоментував офіційні підсумки місцевої кампанії політичний експерт Дмитро Корнійчук у Facebook.

"Тимошенко та її "Батьківщина" в очах українців – єдина альтернатива нинішньому "зеленому" хаосу, свавіллю та знищенню держави. Це головний висновок місцевих виборів, на яких партія Тимошенко отримала найбільше представництво у місцевих радах серед усіх опозиційних партій", – наголосив експерт.

На його думку, запит на Тимошенко багато в чому пояснюється спогадами людей про рівень свого життя в часи прем’єрства лідера "Батьківщини". Вона на практиці довела, що здатна не лише ефективно долати кризові виклики національного масштабу – на кшталт епідемії свинячого грипу, а й покращувати добробут українців, стримуючи зростання цін та тарифів, забезпечуючи зростання економіки та високий рівень соціальної підтримки громадян.

"Що казати: допомога при народженні третьої дитини становила 150 тисяч гривень при курсі 8. Зрозуміло, що за цим стояла цілодобова і професійна робота самої Тимошенко у Кабміні. Чудес не буває. Або країною в кризу керує професіонал – і країна проходить кризи із мінімальними втратами, або країною керують невігласи та казнокради, які в рази збільшують наслідки кризи для простих людей, як це відбувається нині", – констатував Корнійчук.

Підтримка Тимошенко рівнорозподілена по всій країні, наголосив експерт. Це пояснюється тим, що політичні та економічні ініціативи лідера "Батьківщини", зокрема щодо боротьби із COVID-19, відображають очікування українців в усіх регіонах. Тобто Тимошенко відрізняється від влади та псевдоопозиціонерів не лише своїм професіоналізмом, а й тим, що об’єднує країну та консолідує народ.

Нагадаємо, за офіційними даними ЦВК, переможцями місцевих виборів стали президентська партія "Слуга народу" та "Батьківщина" Юлії Тимошенко, яка провела до місцевих рад по всій країні понад 4500 депутатів.

Підбиваючи підсумки перегонів, Юлія Тимошенко закликала депутатів на місцях без зволікань ставати до роботи, насамперед зосередившись на питаннях захисту людей від епідемії коронавірусу.

Дмитро Корнійчук / Facebook