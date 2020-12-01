Українці 29 років тому обрали незалежність: як Київ розпрощався з СРСР. Фото

Рівно 29 років тому, 1 грудня 1991 року, в Україні відбувся загальнонаціональний референдум про незалежність.

У бюлетені було одне питання: "Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України?"; також було наведено текст Акту, який Верховна Рада ухвалила 24 серпня 1991 року.

У референдумі, згідно з офіційними даними, взяли участь 31 мільйон 891 тисяча 742 людини, що на той момент складало 84,18% населення України. 90,32% тих, хто проголосував (понад 28,8 мільйона осіб) підтримали незалежність України.

Найбільше противників незалежності виявилося в Криму. Але і там їх було менше половини.

У бюлетені на референдумі 1991 року було одне питання istpravda.com.ua

Як за незалежність України 1991 року проголосували в регіонах

Тернопільська область – 98,67%

Івано-Франківська область – 98,42%

Львівська область – 97,46%

Волинська область – 96,32%

Хмельницька область – 96,30%

Черкаська область – 96,03%

Рівненська область – 95,96%

Київська область – 95,52%

Вінницька область – 95,43%

Житомирська область – 95,06%

Полтавська область – 94,93%

Кіровоградська область – 93,88%

Чернігівська область – 93,74%

Київ – 92,88%

Чернівецька область – 92,78%

Сумська область – 92,61%

Закарпатська область – 92,59%

Запорізька область – 90,66%

Дніпропетровська область – 90,36%

Херсонська область – 90,13%

Миколаївська область – 89,45%

Харківська область – 86,33%

Одеська область – 85,38%

Донецька область – 83,90%

Луганська область – 83,36%

Севастополь – 57,07%

Кримська АРСР – 54,19%.

Як виглядала підтримка Акта проголошення незалежності України

90,32% тих, хто проголосував на референдумі, підтримали незалежність України Wikipedia

Як голосували проти Акта проголошення незалежності України

Найбільше противників незалежності виявилося в Криму Wikipedia

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі на реалістичних фото показали останні місяці існування СРСР.