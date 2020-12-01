Українці 29 років тому обрали незалежність: як Київ розпрощався з СРСР. Фото
Рівно 29 років тому, 1 грудня 1991 року, в Україні відбувся загальнонаціональний референдум про незалежність.
У бюлетені було одне питання: "Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України?"; також було наведено текст Акту, який Верховна Рада ухвалила 24 серпня 1991 року.
У референдумі, згідно з офіційними даними, взяли участь 31 мільйон 891 тисяча 742 людини, що на той момент складало 84,18% населення України. 90,32% тих, хто проголосував (понад 28,8 мільйона осіб) підтримали незалежність України.
Найбільше противників незалежності виявилося в Криму. Але і там їх було менше половини.
Як за незалежність України 1991 року проголосували в регіонах
Тернопільська область – 98,67%
Івано-Франківська область – 98,42%
Львівська область – 97,46%
Волинська область – 96,32%
Хмельницька область – 96,30%
Черкаська область – 96,03%
Рівненська область – 95,96%
Київська область – 95,52%
Вінницька область – 95,43%
Житомирська область – 95,06%
Полтавська область – 94,93%
Кіровоградська область – 93,88%
Чернігівська область – 93,74%
Київ – 92,88%
Чернівецька область – 92,78%
Сумська область – 92,61%
Закарпатська область – 92,59%
Запорізька область – 90,66%
Дніпропетровська область – 90,36%
Херсонська область – 90,13%
Миколаївська область – 89,45%
Харківська область – 86,33%
Одеська область – 85,38%
Донецька область – 83,90%
Луганська область – 83,36%
Севастополь – 57,07%
Кримська АРСР – 54,19%.
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