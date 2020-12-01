Українці 29 років тому обрали незалежність: як Київ розпрощався з СРСР. Фото

Анна Паскевич Політика 09:30, 1.12.2020

Рівно 29 років тому, 1 грудня 1991 року, в Україні відбувся загальнонаціональний референдум про незалежність.

У бюлетені було одне питання: "Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України?"; також було наведено текст Акту, який Верховна Рада ухвалила 24 серпня 1991 року.

У референдумі, згідно з офіційними даними, взяли участь 31 мільйон 891 тисяча 742 людини, що на той момент складало 84,18% населення України. 90,32% тих, хто проголосував (понад 28,8 мільйона осіб) підтримали незалежність України.

Найбільше противників незалежності виявилося в Криму. Але і там їх було менше половини.

У бюлетені на референдумі 1991 року було одне питання
istpravda.com.ua

Як за незалежність України 1991 року проголосували в регіонах

  • Тернопільська область – 98,67%

  • Івано-Франківська область – 98,42%

  • Львівська область – 97,46%

  • Волинська область – 96,32%

  • Хмельницька область – 96,30%

  • Черкаська область – 96,03%

  • Рівненська область – 95,96%

  • Київська область – 95,52%

  • Вінницька область – 95,43%

  • Житомирська область – 95,06%

  • Полтавська область – 94,93%

  • Кіровоградська область – 93,88%

  • Чернігівська область – 93,74%

  • Київ – 92,88%

  • Чернівецька область – 92,78%

  • Сумська область – 92,61%

  • Закарпатська область – 92,59%

  • Запорізька область – 90,66%

  • Дніпропетровська область – 90,36%

  • Херсонська область – 90,13%

  • Миколаївська область – 89,45%

  • Харківська область – 86,33%

  • Одеська область – 85,38%

  • Донецька область – 83,90%

  • Луганська область – 83,36%

  • Севастополь – 57,07%

  • Кримська АРСР – 54,19%.

Як виглядала підтримка Акта проголошення незалежності України

90,32% тих, хто проголосував на референдумі, підтримали незалежність України
Wikipedia

Як голосували проти Акта проголошення незалежності України

Найбільше противників незалежності виявилося в Криму
Wikipedia

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі на реалістичних фото показали останні місяці існування СРСР.

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