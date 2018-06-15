Українську омбудсмана не пустили до Сенцова

Причин українській уповноваженій з прав людини не назвали. Російська сторона звинувачує Київ у порушенні домовленостей.Уповноважену Верховної Ради України з прав людини Людмилу Денісову не пустили на зустріч з ув'язненим в Росії Олегом Сенцовим. Про це вона написала у п'ятницю, 15 червня, у себе в Facebook після прибуття в колонію, яка розташована в Ямало-Ненецькому автономному окрузі РФ.

"Я зустрілася з начальником колонії і з начальником управління виконання покарання у Ямало-Ненецькому автономному окрузі, саме він повідомив мені, що я не можу за жодних обставин зустрітися з Олегом Сенцовим", - зазначила Денісова у відео, знятому біля воріт виправного закладу. Причин відмови їй не назвали, як і не повідомили про стан здоров'я Сенцова.

Її російська колега Тетяна Москалькова своєю чергою звинуватила Денісову в порушенні умов. "Порушуючи наші домовленості, Денісова приїхала зараз в Салехард, де утримується Сенцов", - цитує російську обмудсмана "Інтерфакс-Україна". Вона пообіцяла надати письмову відповідь від пенетенціарної служби щодо стану українця.

Крім того, згідно з повідомленням прес-служби української омбудсмена, за деякими свідченнями, Олег Сенцов "перебуває у критичному стані". "Переговори щодо моїх візитів до українських політв'язнів на території РФ зайшли в глухий кут", - наголосила Денісова.