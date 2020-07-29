Кравчук може очолити українську делегацію в ТКГ, – Зеленський

Українську делегацію в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу може очолити перший президент України Леонід Кравчук.

Про це заявив на брифінгу в київському "Охматдиті" глава держави Володимир Зеленський (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"У нас є декілька претендентів. Один із них – наш віцепрем'єр Резніков. Скажу чесно, ми також говоримо з першим претендентом України Леонідом Кравчуком. І є ще кілька кандидатур. Буде керівник і люди, які разом із керівником ТКГ. Вони всі повинні бути командою", – поділився президент.

За його словами, найближчими днями з'явиться офіційне підтвердження про призначення тієї чи іншої людини очільником української делегації в ТКГ.

"В будь-якому випадку ці люди,про яких я сказав, вони все одно будуть у цій групі. Чи радниками, чи керівниками напрямків, чи загалом керівником групи", – запевнив Зеленський.

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Як повідомляв OBOZREVATEL: