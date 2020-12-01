Український віцепрем'єр порушив карантин у Туреччині й потрапив у скандал – ЗМІ

Віцепрем'єр-міністр – міністр із питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський нібито потрапив у скандал у Туреччині, порушивши карантинні заходи.

Про це повідомляє Telegram-канал "Україна 24", уточнюючи, що інцидент стався наприкінці серпня.

"Під час офіційного візиту до Туреччини, 26-29 серпня 2020 року, міністр перебував на обіді з турецькими бізнесменами в готелі Çırağan Palace Kempinski, що в Стамбулі. Під час обіду він і депутат Галушко залишили прийом і зажадали від турецького посла Сігібі автомобіль з охороною для перевезення до готелю, де проходило весілля дочки Павлюка", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що тоді в Туреччині діяла заборона на проведення будь-яких заходів через карантин, однак, незважаючи на це, весілля дозволили.

"Захід викликав обурення у місцевих жителів, і було викликано поліцію. Тепер Уруський і всі гості зареєстровані там як порушники. Він повинен буде відповісти за турецькими законами", – зазначає Telegram-канал.

За даними ЗМІ, українські дипломати підготували звіт про подію й передали його міністру закордонних справ і прем'єр-міністру, але "жодних дисциплінарних санкцій щодо Уруського не було".

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів нещодавно зустріч із турецькими інвесторами.