Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що запропонував ексканцлеру ФРН Герхарду Шредеру парі про повернення Криму, щоб нагадати німцям та іншим європейцям, чий півострів.

За його словами, пропозиція була спонтанною, але він використовує будь-яку можливість, щоб донести свою позицію. Про це дипломат розповів "Радіо Свобода".

"Наша ідея з парі – це спонтанний креатив, який викликав у Німеччині хвилю цікавих дискусій. Це стало топновиною для дуже багатьох німецьких ЗМІ і дозволило Україні зайвий раз звернути увагу німецького політикуму на те, що нам потрібно нарешті заснувати міжнародний переговорний майданчик для Криму", – пояснив український посол.

Андрій Мельник і Герхард Шредер

Крім цього, за декілька тижнів перед візитом до Берліна глав Офісу президента і МЗС України Мельник зізнався, що "незадоволений тим, як Німеччина використовує свої колосальні ресурси" для того, щоб анексуваний Крим дорого коштував Росії.

"Неофіційна позиція полягає в тому, що: "Давайте спочатку ми завершимо війну на сході України, а коли ми це зробимо, перед нами стоятиме інше величезне завдання – питання Криму, його звільнення, деоккупація. Тоді будемо говорити про Крим". Моя відповідь дуже проста: "Німеччина – найпотужніша країна, і вона як гросмейстер повинна вміти грати одночасно на двох дошках", – підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, посол України в Німеччині Андрій Мельник посперечався з лобістом Кремля, 76-річним ексканцлером ФРН Герхардом Шредером про те, що Крим повернеться в Україну ще за його життя.