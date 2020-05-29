Посол України в Німеччині Андрій Мельник жорстко відреагував на висловлювання німецького ексканцлера, голови ради директорів компанії "Роснефть" Ґерхарда Шредера, який, у відповідь на критику своєї проросійської позиції щодо Криму, назвав дипломата "карликом із України".

В коментарі "Крим.Реалії" Мельник зазначив, що українці "не забули і не забудуть про те, що саме в нацистській Німеччині українців таврували як Untermenschen – недолюдей, які підлягали безжалісному винищенню і поневоленню".

Андрій Мельник і Герхард Шредер

"У результаті цієї расистської ідеології Третій рейх вбив 5 мільйонів мирних жителів України, понад 2,4 мільйона українців були вивезені в рабство як примусові робітники – Ostarbeiter", – підкреслив він.

За словами Мельника, багато хто в Німеччині вважав би за краще не згадувати про криваві злочини націонал-соціалістів проти українців.

"Саме ці моторошні, нестерпно болючі асоціації автоматично виникають в серцях моїх співвітчизників, коли ми стикаємося з такою зловісною риторикою окремих німецьких діячів", – додав посол.

Він вважає, що ім'я Шредера назавжди залишиться у всесвітній історії як синонім "цинічного лобіста Кремля", який з останніх сил прагне зберегти хорошу міну при поганій грі.

"Втім, відчувається нервозність і нездатність приховувати роздратування. Тому що замість того, щоб надати німецькому суспільству чесну відповідь на запитання про залежність його позиції від газпромівсько-роснефтінських гонорарів, він втрачає самоконтроль, переходить на особистості, вдаючись до сумнівного лексикону", – завершив Мельник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Герхард Шредер завів подкаст і в першому випуску образив Андрія Мельника.

"Не варто дошкуляти один одному санкціями. Я намагався сказати, що це справедливо і по відношенню до Росії. Чому тоді чи то посол, чи то колишній міністр закордонних справ, якийсь карлик з України, мене критикує?" – запитав Шредер.

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