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Український олігарх заплатив раднику Трампа $115 тис. - The Washington Post

1.6тЧитати новину російською

Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон отримав в минулому році 115 тис. доларів в якості гонорарів від фонду українського бізнесмена Віктора Пінчука за участь в його заходах,

Про це пише The Washington Post з посиланням на фінансову декларацію Болтона за 2017 рік, передає BBC.

За інформацією видання, радник американського президента брав участь в двох панельних дискусіях в Києві і Мюнхені.

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Джон Болтон

Під час київського заходу, що відбувся у вересні, Болтон спробував запевнити аудиторію, що Вашингтон не змінить політику щодо України за президентства Дональда Трампа.

"Це помилка - думати, що з обранням Трампа відбудуться кардинальні зміни у зовнішній політиці. Заспокойтеся, заради Бога", - цитує газета відповідь пана Болтона на питання британського журналіста.

Всього, протягом минулого року Джон Болтон заробив в якості гонорарів за виступи 747 тис. Доларів, а загальний дохід задекларував на суму 2,2 мільйона доларів, додає видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше спецпрокурор США Роберт Мюллер зацікавився великим пожертвуванням від Пінчука фонду Дональда Трампа.

Особа
Віктор Пінчук
Місце
США
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