Український олігарх заплатив раднику Трампа $115 тис. - The Washington Post

Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон отримав в минулому році 115 тис. доларів в якості гонорарів від фонду українського бізнесмена Віктора Пінчука за участь в його заходах,

Про це пише The Washington Post з посиланням на фінансову декларацію Болтона за 2017 рік, передає BBC.

За інформацією видання, радник американського президента брав участь в двох панельних дискусіях в Києві і Мюнхені.

Джон Болтон

Під час київського заходу, що відбувся у вересні, Болтон спробував запевнити аудиторію, що Вашингтон не змінить політику щодо України за президентства Дональда Трампа.

"Це помилка - думати, що з обранням Трампа відбудуться кардинальні зміни у зовнішній політиці. Заспокойтеся, заради Бога", - цитує газета відповідь пана Болтона на питання британського журналіста.

Всього, протягом минулого року Джон Болтон заробив в якості гонорарів за виступи 747 тис. Доларів, а загальний дохід задекларував на суму 2,2 мільйона доларів, додає видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше спецпрокурор США Роберт Мюллер зацікавився великим пожертвуванням від Пінчука фонду Дональда Трампа.