Українських нардепів не пустили спостерігачами на вибори в Грузії

Народних депутатів України не пустили спостерігачами на вибори до парламенту Грузії.

Про це 30 жовтня повідомила нардепка від "Слуги народу" Єлизавета Ясько у Facebook. Вона наголосила, що грузинська влада скасувала дозвіл на прийом літака з України.

За словами Ясько, поїздка мала відбутися на запрошення провідної опозиційної партії Грузії "ЄНД", всі депутати реєструвались як спостерігачі на сайті грузинського ЦВК.

"Я щиро засмучена, що не вдалося здійснити поїздку до Грузії. Вільні й демократичні вибори в цій дружній до нас країні – важливі для стабільності в нашому регіоні", – написала вона.

Нардепка висловила жаль рішенням грузинської влади не пускати українських парламентарів на вибори.

"...приліт спостерігачів з дружньої країни-партнера мав би бути ще одним проявом співпраці держав, що на додачу до історично теплих взаємин поділяють ще й спільні безпекові виклики у вигляді окупації частин територій Росією. Втім, на превеликий жаль, сьогоднішнє рішення йде всупереч з цими раціональними міркуваннями", – наголосила вона.

Ясько підкреслила, що попри все, українці підтримують грузинський народ та демократію в країні.

"Україна готова працювати з демократично обраним майбутнім парламентом Грузії – незалежно від конфігурації більшості та прізвища прем'єр-міністра. Що ж до самих виборів, то прикрий інцидент з блокуванням участі українських парламентарів у моніторингу виборчого процесу дає приводи для занепокоєння", – написала Ясько.

Вона закликала всіх учасників процесу, перш за все, чинну владу Грузії, дотримуватися європейських виборчих стандартів, законів та конституції.

Українців не пустили на вибори в Грузію Facebook Lisa Yasko

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що виборчий список партії "Єдиний національний рух", засновником якої є ексглава Грузії Міхеїл Саакашвілі, очолив відомий артист Вахтанг Кікабідзе.