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19 грудня • оновлено в 13:13
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"Українські танки на Кубані": Цимбалюк влаштував батл з Путіним

1.4т
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Український журналіст Роман Цимбалюк влаштував яскравий батл з президентом Росії Володимиром Путіним на його щорічній пресконференції 19 грудня.

Своє запитання українець почав зі стьобу над лідером країни-агресора (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"У мене особисто немає проблем для того, щоб працювати в Росії. Можливо, якби українські танки були б на Кубані, то ви теж би трохи до нас змінили ставлення", – сказав журналіст.

Путін уїдливо уточнив у нього, про які танки йдеться: 72 або 34? "У нас основний бойовий танк Т-64. Зроблено в Харкові", – сказав Цимбалюк.

Путін огризнувся, що це радянський танк, але Цимбалюк вгамував його, нагадавши, що Росія теж вийшла з СРСР.

"Я хотів би запитати: ви могли б назвати дату, коли ви ухвалите рішення про розформування окупаційних адміністрацій в Луганську і Донецьку? Тому що ви їх називаєте "республіками", а в Мінських угодах немає ніяких "республік", – перейшов журналіст до питання.

Після цього Путін почав відповідати на нього, висуваючи низку стандартних ультиматумів до України щодо Донбасу.

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"Що стосується Мінських угод і розформування органів управління в невизнаних "республіках". Перше – Порошенко Петро Олексійович, який предсатвляв Україну у Мінську, наполягав на тому, щоб під цим документом були підписи керівників двох невизнаних "республік". Вони просто за горло мене взяли всі. А представники відмовлялися це робити. Ось я розкрию таємницю переговорів. Але все-таки ми їх умовили", – сказав президент РФ.

Цимбалюк і Путін

Цимбалюк і Путін

"Так Україна сама визнала, що така влада існує. Там проведені вибори були. Люди прийшли і проголосували. І це дуже демократичний спосіб організації органів влади. У самих Мінських угодах є вказівка того, що є правом "Л/ДНР". Там все написано: про мову, місцеву міліцію", – цинічно виправдав він окупацію Росією сходу України.

Також Путін заявив, що в Мінських угодах нібито є суперечливі моменти. До них він відніс пункт про виведення найманців та іноземних військ, а також передауа кордону під контроль України.

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"Закриття кордону може початися на другий день після виборів. І закінчитися після повного врегулювання, яке передбачає внесення змін до Конституції України і надання "Л/ДНР" прав, які в Мінську прописані. Коли це буде зроблено, тоді буде повне закриття кордону. Нарешті про іноземні війська – там немає їх. Там є місцева міліція і самооборона. Мені весь час ставлять питання, звідки у них танки і артилерія? Ось у багатьох гарячих точках світу відбуваються конфлікти. Із застосуванням танків і артилерії. Звідки вони беруть? Певно, від тих структур держав, які їм симпатизують. Але це їхня техніка, а не іноземна", – знову збрехав Путін.

Говорячи про найманців, він підкреслив, що в цьому питанні потрібно розбиратися, оскільки вони нібито присутні на обох сторонах конфлікту.

"Але вони не основа цих збройних формувань. Головна проблема, що немає бажання вирішувати питання в діалозі з людьми, без силового способу. Коли Україна позбудеться помилкового підходу у вирішенні проблеми, а перейде до діалогу, тоді можна вирішити", – сказав Путін.

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Підсумовуючи, він підло звинуватив Україну в блокаді Донбасу і пригрозив жорсткою відповіддю в разі силового вирішення конфлікту в регіоні з боку Києва.

"Якщо будуть робитися спроби задушити силовим способом, то навряд чи це можна зробити. Ця відома фраза "Донбасс порожняк не гонит". Вона хуліганська, але там горді люди живуть", – сказав глава країни-окупанта.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ході пресконференції 2018 року Цимбалюк також атакував Путіна незручними питаннями про війну в Україні та про захоплення українських моряків у Чорному морі.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Війна на Донбасі мінські домовленості Російсько-український конфлікт
Особи
Роман Цимбалюк Володимир Путін
Місце
Україна
Тег
ДНР
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Сергеев Артем
Сергеев Артем
И где ответ? зассал публиковать?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
На Украине есть танки? Не Украине с Россией писюнами меряться. Смешно.
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