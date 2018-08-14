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Олег Ляшко
Олег Ляшко
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Українські потяги, трамваї і комбайни – найкращі

8.9т

Замовлення від "Укрзалізниці" на 54 вагони за 1,5 мільярди гривень для Крюківського вагонобудівного заводу – це чудова новина, бо це робота і зарплата для тисяч українців. Але важливо, щоб ці вагони були з нашого металу, щоб замовлення отримали і наші українські металурги!

На жаль, це виключення, а не правило. Цього року Львівська мерія закупила 30 вживаних трамваїв з Німеччини замість того, щоб замовити нову продукцію нашого "Електрону". Київська мерія теж цинічно ігнорує нашого виробника і на 2 мільярди гривень купили польські трамваї. Наші фермери їздять на джондірах і білоруських тракторах замість сучасних херсонських комбайнів і харківських тракторів. Через таку дурну полвтику програє національна економіка і кожен українець!

Тому я добиваюся прийняття законопроекту "Купуй українське, плати українцям!", щоб на тендерах перемагали вітчизняні підприємства, які роблять сучасну якісну продукцію. Щоб Україною їздили вітчизняні трамваї, потяги і комбайни, трактори і сівалки.

Українцям – роботу і гідне життя в рідній країні!

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Автор
Олег ЛяшкоОлег Ляшко
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Гринь Євгеній
Гринь Євгеній
Якщо тупо заборонити купувати техніку за кордоном ми отримаємо ще з десяток ЗАЗ продаючих гівно за ціною якісної продукції. Порібні закони які допоможуть якісній українській техніці конкурувати за ціною з іноземною, тоді й почнуть купувати українське. Львів можна зрозуміти 30 берлінських вживаних трамваїв їм обійшлися дешевше 1 нового електрона, купівлю 30 електронів за раз може осилити державний бютжет, в місцевих таких коштів не має. А ще пану Ляшку треба нагадати про частину п'яту статті 10 закону "Про залізничний транспорт" - "Будівництво і реконструкція магістральних залізничних ліній, об'єктів мобілізаційного призначення, придбання залізничного рухомого складу для перевезень пасажирів у поїздах далекого слідування та місцевого сполучення здійснюються у встановленому порядку за рахунок коштів Державного бюджету України в межах лімітів державних капітальних вкладень, коштів АТ "Укрзалізниця", залучених коштів.". За час існування за кошти державного бюджету не було придбано й одного вагона.
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Buglov Alexandr
Buglov Alexandr
Ляшко тоже наилучший,ещё лучше,чем херсонский комбайн.Он хоть видит разницу в качестве отечественных производителей и заграничных?А разницу между сельским хозяйством Швейцарии,Франции,Канады и Украины?
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Groza Did
Groza Did
Пан Ляшко найкраще згортав найкращіми українськими вилами найкращий український гній. У всьому іншому добродій Ляшко розуміється не найкраще.
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