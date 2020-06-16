Українські політики все частіше використовують "екологічних активістів за викликом", – політолог

В Україні стали звичними проплачені екологічні мітинги й пікети, неправдиві коментарі на ТБ і фейкові новини на сайтах. У політичній боротьбі все частіше використовують представників нової "професії" – "екологічних активістів за викликом".

Таку думку в коментарі для статті щодо використання екологічних проблем для заробітку або політичного піару, опублікованій на сайті 24 каналу, висловив політолог Дмитро Купира. Він вважає, що тоді як світ усе більше звертає увагу на екологічні проблеми та шукає способів їхнього розв'язання, в Україні екологія цікавить "професійних активістів" суто як спосіб наживи.

"Проплачені акції в Україні – давня проблема. Їх використовують різні політсили, політики чи бізнесмени. Якщо за участь в акції протесту людині заплатили, то вона вже не активіст. Це робота. Наразі суспільство поступово переживає таку "форму" протесту. Проплаченість стає все більш очевидною", – стверджує Купира.

У якості аргументу щодо поширеності "екоактивізму за викликом" автори статті наводять мовчанку українських екозахисників щодо пожеж у Чорнобильській зоні: люди, які виходили на захист охоплених вогнем сибірських лісів чи тварин, що гинули у вогні в Австралії, ніяк не відреагували на пожежі в Україні.

"Інша річ – коли так званих "активістів" не зацікавили. Свіжий приклад – недавні лісові пожежі в Чорнобильській зоні. Напередодні цілі ватаги "екоекспертів" коментували, як страшно горять ліси у російському Сибіру, в американській Каліфорнії чи то в Австралії… А коли біда прийшла в Україну – як до рота води набрали. І це притім, що ситуація – ось вона, під боком, проблема – кричуща і, на жаль, матиме продовження", – коментують причини мовчанки окремих активістів журналісти.

Автори статті роблять висновок: багатьом "екоактивістам" тема лісових пожеж в Україні не цікава. Так само, як і тема незаконної вирубки дерев чи, наприклад, загибелі унікальної флори і фауни. Бо ці теми не дають прямих дивідендів.

Водночас Дмитро Купира зазначив, що чим ближче до виборів, тим більшої актуальності набуватиме екологічна тема. І тим більше на ній спекулюватимуть.

"Питання охорони довкілля можуть активно використовувати вже на найближчих місцевих виборах. Проплачені акції протесту на екологічну тематику, найімовірніше, будуть до початку кампанії, щоб знижувати рейтинги влади", – переконаний політолог.