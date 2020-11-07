Українські політики поспішили привітати Байдена з перемогою: хто відзначився першим

Українські політики і чиновники в соцмережах почали вітати Джо Байдена з перемогою на виборах президента США.

Відзначимо, що кандидат в президенти Штатів від Демократичної партії набрав 290 голосів виборців, при 270 необхідних.

Одним з перших про перемогу Байдена в Twitter написав президент України Володимир Зеленський.

"Україна з оптимізмом дивиться в майбутнє стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами. Україна та США завжди співпрацювали в області безпеки, торгівлі, інвестицій, демократії, боротьби з корупцією", – сказав глава держави.

Також з перемогою Байдена в мережі привітав глава Офісу президента Андрій Єрмак і запросив американського політика в Київ.

Крім того, п'ятий президент України Петро Порошенко привітав кандидата від демократів Джо Байдена з перемогою на виборах у США.

"Мої найтепліші вітання Джо Байдену – бійцю, державнику і новообраному президенту США! Це була вражаюча, хоча і жорстка кампанія, яку обидва кандидати зробили неперевершеною і інтригуючою на кожному кроці. Це і є демократія. І це той приклад, яким ми слідуємо в Україні, незважаючи на екзистенційні виклики, яким ми і надалі протистоїмо", – написав він у Facebook.

Колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк в мережі написав, що відбулося історична рішення американського народу.

"Це дійсно історичне рішення американського народу, яке наповнює надією на відновлення демократичного лідерства Америки в світі і солідарності між народами, що прагнуть справедливого світового порядку", – зазначив ексчиновник.

Голова виконкому Нацради реформ України, колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі в мережі написав, що радий за перемогу Байдена.

"Я впевнений, що його обрання – дуже погана новина для Кремля. Його обрання дозволить переосмислити регіональну політику, особливо в нашому регіоні. Зараз, коли народ Грузії бореться за те, щоб повернути собі вкрадені вибори, на яких опозиція здобула переконливу перемогу, і перемогу якої вкрали, люди з цінностями в Білому домі нам дуже потрібні", – написав політик.

Нардеп 8-го скликання, член Наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко коротко написав в Facebook: "з перемогою, пан 46-й президент США". Також про перемогу кандидата від демократів в мережі написав колишній депутат Мустафа Найєм: "добрий вечір. Джо Байден обраний 46-м президентом США".

Ще з перемогою Байдена привітала нардепка 8-го скликання Світлана Заліщук.

"Ну що, схоже, час хвалитися селфі з новообраним американським президентом. Ще кілька штатів долічують голоси, але значна перевага вже на стороні Джозефа Байдена. У свою чергу, Трапм заявляє про фальсифікації. Це буде безпрецедентно драматична передача влади. Для України новий американський лідер – це великі можливості. Ними необхідно мудро скористатися", – написала вона.

При цьому колишній нардеп Ігор Мосійчук в соцмережі написав, що радіти перемозі Байдена українцям не варто.

"Через поважний вік і хвороби керувати буде не Байден, а його віце-президент Камала Харріс, яка має чіткі ліво-радикальні погляди. Світом знову бродить привид – привид комунізму!" – висловився він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Джо Байден оголосив про свою перемогу на виборах в США.