Українські миротворці: чи відправляти їх за кордон, якщо вдома війна? (відео)

Україна може збільшити кількість своїх миротворців у "гарячих точках". Про це заявив президент України Петро Порошенко. Чи доцільно це в умовах війни на Донбасі?На думку військових експертів, підстави розширити українські миротворчі контингенти за кордоном залежать насамперед від мандатів конкретних місій. Приміром, тепер немає можливості відправляти саперів в Афганістан, як це робили раніше. Адже інженерні війська з розмінування потрібні на Донбасі, де на них і без того завелике навантаження.