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Українські миротворці: чи відправляти їх за кордон, якщо вдома війна? (відео)

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Україна може збільшити кількість своїх миротворців у "гарячих точках". Про це заявив президент України Петро Порошенко. Чи доцільно це в умовах війни на Донбасі?На думку військових експертів, підстави розширити українські миротворчі контингенти за кордоном залежать насамперед від мандатів конкретних місій. Приміром, тепер немає можливості відправляти саперів в Афганістан, як це робили раніше. Адже інженерні війська з розмінування потрібні на Донбасі, де на них і без того завелике навантаження.

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Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
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