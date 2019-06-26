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"Українські герої - це символ": Порошенко пообіцяв повернути назви проспектам Бандери і Шухевича в Києві

1.6тЧитати матеріал російською

Лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко обурений рішенням Окружного адміністративного суду Києва залишити проспектам Бандери і Шухевича старі проросійські назви. У зв'язку з цим він звернувся до керівництва фракції "Солідарність" у Київській міській раді, щоб депутати ще раз проголосували за перейменування вулиць.

Про це він повідомив під час Форуму регіонального розвитку в Трускавці, повідомляє офіційний сайт політсили.

"Я зв'язався з керівництвом нашої фракції в Київраді. Звернувся з проханням, щоб на першу сесію Київради було винесено питання про перейменування, ми ще раз ухвалили рішення і дали по руках цим горе-суддям, які думають, що завтра вони перейменують Україну в українську радянську соціалістичну Республіку. Ніхто цієї можливості не дасть, ніхто реваншу не пропустить. Українські Герої – це символ, ми їх будемо захищати так, як захищаємо Українську державу", – заявив Петро Порошенко.

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Він зазначив, що суд, який ухвалив рішення, не встигли реформувати, а судді не пройшли перевірку.

"Вони повертають комуністичні назви, дійдуть до того, що будуть ідоли Леніна повертатися назад в українському вулиці в селах, селищах, містах. Вони забезпечують повернення з-за кордону злочинців епохи Януковича – ми точно цього не дозволимо зробити", – наголосив лідер партії "Європейська Солідарність".

Також Порошенко запевнив, що його команда буде захищати "створення демократичного фундаменту української державності". За його словами, для цього у них достатньо ресурсів і можливостей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч Порошенка з населенням у Львівській області 25 червня намагалися зірвати димовими шашками.

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Особа
Петро Порошенко
Місце
УкраїнаКиїв
Тег
Партія "Європейська солідарність"
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Северг Олег
Северг Олег
А ведь это глубоко личная трагедия этого человека, что будучи этническим евреем он с такой энергией примазывается к украинцам и так боится что его не признают за своего что готов даже убийц евреев называть героями. Вы только задумайтесь. Нам с нашего этнического положения не понять того, что происходит с этим евреем.Какой же кошмар. До чего же Украина довела этого еврея.
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Северг Олег, нам все одно, а ти юдофоб. Не грайся в таке з МОССАДом
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CARGO 100
CARGO 100
Порошенко, ты кто такой?
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леня зе
леня зе
CARGO 100, давай.досвиданья.на нары на нары.бля на нары
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леня зе
леня зе
да и c0пля не украинец-Степан Андреевич Баба(сопля) (укр. Степан Андрійович Хробак; 1 января 1909, Старый Угринов, Королевство Галиции и Лодомерии, Австро-Венгрия
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