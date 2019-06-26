"Українські герої - це символ": Порошенко пообіцяв повернути назви проспектам Бандери і Шухевича в Києві

Лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко обурений рішенням Окружного адміністративного суду Києва залишити проспектам Бандери і Шухевича старі проросійські назви. У зв'язку з цим він звернувся до керівництва фракції "Солідарність" у Київській міській раді, щоб депутати ще раз проголосували за перейменування вулиць.

Про це він повідомив під час Форуму регіонального розвитку в Трускавці, повідомляє офіційний сайт політсили.

"Я зв'язався з керівництвом нашої фракції в Київраді. Звернувся з проханням, щоб на першу сесію Київради було винесено питання про перейменування, ми ще раз ухвалили рішення і дали по руках цим горе-суддям, які думають, що завтра вони перейменують Україну в українську радянську соціалістичну Республіку. Ніхто цієї можливості не дасть, ніхто реваншу не пропустить. Українські Герої – це символ, ми їх будемо захищати так, як захищаємо Українську державу", – заявив Петро Порошенко.

Петро Порошенко vesti-ukr.com

Він зазначив, що суд, який ухвалив рішення, не встигли реформувати, а судді не пройшли перевірку.

"Вони повертають комуністичні назви, дійдуть до того, що будуть ідоли Леніна повертатися назад в українському вулиці в селах, селищах, містах. Вони забезпечують повернення з-за кордону злочинців епохи Януковича – ми точно цього не дозволимо зробити", – наголосив лідер партії "Європейська Солідарність".

Також Порошенко запевнив, що його команда буде захищати "створення демократичного фундаменту української державності". За його словами, для цього у них достатньо ресурсів і можливостей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч Порошенка з населенням у Львівській області 25 червня намагалися зірвати димовими шашками.

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