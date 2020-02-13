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13 лютого • оновлено в 13:16
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Україна кинула виклик Росії в ООН: офіційна заява

8.8т
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Представники України візьмуть участь у спецзасіданні Генасамблеї ООН щодо ситуації на окупованих територіях нашої країни і в ініційованому Росією засіданні Радбезу ООН щодо виконання "Мінська".

Про це йдеться в офіційно коментарі МЗС України на його сайті. Зазначається, що українська дипломатія готова чинити опір російським сценаріям в ООН.

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Засідання Радбезу ООН

Засідання Радбезу ООН

"Дело"

Зазначено, що дискусія, в якій візьме участь міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, стосуватиметься широкого кола питань російської агресії, зокрема в політичному, гуманітарному, економічному і соціальному вимірах.

"Це – очікуваний, традиційний і перевірений трюк російської дипломатії, спрямований на розпорошення уваги світової спільноти, зміщення акцентів, формування паралельних політичних реальностей. Але українська дипломатія готова до такого сценарію. Представники України візьмуть участь у заходах", – йдеться у заяві.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Теми
Російсько-український конфлікт мінські домовленості
Особа
Вадим Пристайко
Місце
Україна
Теги
Радбез ООН Міністерство закордонних справ України
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Гулак Юрий
Гулак Юрий
All's fair in love and the World Series, or All's fair in love and war and an election year .
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Гобошлёп Гончаренко уже вылетел в Нью-Йорк?
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3
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
Украина инициировала проведение 20 февраля заседания Генеральной ассамблеи ООН по ситуации на неподконтрольных Киеву территориях. Об этом информирует пресс-служба МИД Украины. )))
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