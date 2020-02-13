Україна кинула виклик Росії в ООН: офіційна заява

Представники України візьмуть участь у спецзасіданні Генасамблеї ООН щодо ситуації на окупованих територіях нашої країни і в ініційованому Росією засіданні Радбезу ООН щодо виконання "Мінська".

Про це йдеться в офіційно коментарі МЗС України на його сайті. Зазначається, що українська дипломатія готова чинити опір російським сценаріям в ООН.

Засідання Радбезу ООН "Дело"

Зазначено, що дискусія, в якій візьме участь міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, стосуватиметься широкого кола питань російської агресії, зокрема в політичному, гуманітарному, економічному і соціальному вимірах.

"Це – очікуваний, традиційний і перевірений трюк російської дипломатії, спрямований на розпорошення уваги світової спільноти, зміщення акцентів, формування паралельних політичних реальностей. Але українська дипломатія готова до такого сценарію. Представники України візьмуть участь у заходах", – йдеться у заяві.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Росія закликала Раду безпеки ООН провести засідання 18 лютого для обговорення Мінських угод щодо Донбасу.

12 лютого відбулася нова зустріч Тристоронньої контактної групи в Мінську.

В "ДНР" запевнили, що сторони нібито не змогли домовитися ні про одну з нових ділянок розведення військ на Донбасі. При цьому українська сторона заявила, що в ході переговорів була практично погоджена один з ділянок розведення в районі н.п. Гнутове.

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